Westerwolde en Actief na negentig minuten volledig in evenwicht

EELDE – Onder toeziend oog van onder andere Paul Matthijs en Edwin Pasveer, alsmede een grote schare trouwe aanhangers uit Vlagtwedde en omstreken, kwamen Actief en Westerwolde zondagmiddag 2 april een broederlijk gelijkspel overeen. De uiteindelijke 2 – 2 eindstand was een prima weergave van een middagje voetballen op een mooie kunstgrasmat van het sportpark van Actief in het tweelingdorp Eelde / Paterswolde. En hoewel Actief wat betreft het veldoverwicht over de gehele wedstrijd gezien bij grote vlagen de meerdere was van de gasten uit Vlagtwedde, konden vriend en vijand wel leven met het verkregen resultaat. Voor Westerwolde enigszins teleurstellend, omdat alleen winst gelet op de stand op de ranglijst enige lucht had kunnen verschaffen. Maar met nog vier wedstrijden te spelen is er nog niets verloren wat betreft rechtstreekse handhaving in de derde klasse. Echter, daartoe zullen nog wel een aantal wedstrijden in winst moeten worden omgezet.

Westerwolde kende in deze wedstrijd een flitsende start. Vanuit de eerste aanval richting het doel van Actief werd de vanmiddag in het donderblauw spelende equipe van trainer Richard Streuding na goed doorzetten van René v.d. Laan een corner toegekend. Zoals zo vaak de laatste tijd plaatste Sander van Hoorn bij het nemen van deze hoekschop zich achter de bal. Nog licht getoucheerd door doelman Sander Terwal van Actief verdween zijn hard ingeschoten inswinger in de verre bovenhoek van het doel: 0 – 1. En na zes minuten spelen was het al weer raak voor de Vlagtwedders. Mark Geukes stuurde met een prima dieptepass de snelle René v.d. Laan de diepte in en nadat de bal één keer had gestuit nam hij het leer op meer dan prima manier op de pantoffel. Onhoudbaar voor de goalie van Actief verdween bal diagonaal in de voor de doelman rechterbenedenhoek: 0 – 2. Veel kon Actief hier in dit eerste deel van de wedstrijd niet tegenover stellen.

Een wissel direct na de tweede goal was misschien wel het meest opmerkelijke moment van de mannen uit Eelde / Paterswolde. Toch kwamen de roodwitten steeds beter in het spel, hetgeen in de 23e minuut resulteerde in de aansluitingstreffer. De niet optimaal staande verdediging van Westerwolde werd over de linkervleugel van Actief volledig uitgespeeld, waarna de bal plots voor de voeten van Lars Arends viel. Vrij voor doelman Bergman werkte hij namens Actief de bal zelfverzekerd in het doel: 1 – 2. En vijf minuten later was het opnieuw raak voor de thuisploeg.

Nadat Mark Geukes in het strafschopgebied een aanvaller van Actief onderuit tikte, kon scheidsrechter Achttien niets anders doen dan een strafschop toekennen. Hoewel Bergman in de goede hoek zat, was het Leon Buiter die zijn strakke schot tegen het net zag belanden: 2 – 2. In het laatste kwartier van deze eerste helft was het Actief dat de bovenliggende ploeg was. Het kreeg nog een aantal kleine kansen richting de thee om op voorsprong te komen, maar de verdediging van Westerwolde onder aanvoering van captain Bergman hield op vrij simpele manier stand.

Niet vaak zal het volgende “hoofdstukje” in een verslag van Westerwolde voorkomen, maar de conclusie na een zonnige tweede helft kan heel simpel zijn dat dit deel van de wedstrijd ook schriftelijk had kunnen worden afgedaan. Ondanks de getoonde werklust en inzet van beide kanten, viel er geen enkele echte scoringskans te noteren. En hoewel de ruststand natuurlijk garant stond voor een spannende tweede helft, werd er dus niet meer gescoord en verlieten beide ploegen dan ook na negentig minuten heen en weer voetballen het veld met een qua uitslag naar tevredenheid stellende remise. Voor Westerwolde enigszins teleurstellend, maar recht op een overwinning had de ploeg eigenlijk ook niet. Na ruim bemeten blessuretijd door scheidsrechter Achttien, die naarmate de speeltijd vorderde meer grip op de wedstrijd kreeg, werden dan ook beide ploegen met één punt naar de kleedkamer gestuurd. Dit in de wetenschap dat het puntenverschil tussen beide ploegen na deze middag onveranderd bleef.

Door dit gelijkspel en gelet op de overige uitslagen van deze speelronde, blijft Westerwolde op de negende plaats staan in de tussenstand met nu 22 punten uit 18 wedstrijden en heeft men nog steeds aansluiting bij de plaatsen zeven en acht. Daar zal men aan het eind van de rit moeten staan om geen nacompetitie te hoeven spelen. Maar met nog drie van de vier wedstrijden tegen directe concurrenten heeft men handhaving dus nog steeds in eigen handen. Een eerste aanzet daartoe is er mogelijk over veertien dagen als Gieten de tegenstander op De Barlage in Vlagtwedde zal zijn.

Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Joran Luijten (46e min. Rik te Velde) – Tex van Kalmthout – Rudolf Riks – Elroy v.d. West – Mark Geukes– Merill Wakker (75e min. Michel ter Horst) – Kevin v.d. Laan – René v.d. Laan (75e min. Lars te Bokkel) – Sander van Hoorn – Frank Riks

Scheidsrechter: dhr. Achttien

Aantal toeschouwers: 125

Amusementswaarde: 6

Ingezonden door HJ Pleiter