Westerwolde op bezoek bij het op de derde plaats staande Actief

EELDE – Wie de huidige ranglijst in de derde klasse C in het zondagvoetbal bekijkt, zal al snel constateren dat het verschil tussen de nummer drie en de nummer negen in de tussenstand slechts vier punten is. En laten de nummers drie en negen elkaar nu zondagmiddag 2 april treffen in Eelde / Paterswolde. Westerwolde, de nummer negen, gaat dan op bezoek bij de v.v. Actief, dat momenteel de derde plaats inneemt.

De eerste wedstrijd tussen beide ploegen, begin november in Vlagtwedde, eindigde in een nipte 2 – 1 overwinning voor de Vlagtwedders. Met een winnende treffer van Frank Riks in blessuretijd bleef de thuisploeg destijds aan de goede kant van de score. En omdat er in die ontmoeting weinig krachtsverschil te zien was, zal de wedstrijd van zondagmiddag op het plaatselijke sportpark aan de Burgemeester J.G. Legroweg in Eelde vast en zeker garant staan voor een boeiende krachtmeting. Voor Westerwolde is het zaak deze middag de goede lijn van vorige week zondag tegen ZNC door te trekken om op die manier bij de onderste plaatsen weg te blijven.

Actief heeft uit de tot dusver zeventien gespeelde wedstrijden 25 punten weten te behalen en neemt daarmee dus de derde plaats op de ranglijst in. In die wedstrijden scoorden de oranjehemden 44 keer en kreeg men 33 doelpunten tegen. Westerwolde heeft ook zeventien wedstrijden gespeeld en staat met 21 punten op de negende plaats. Het doelsaldo van de Vlagtwedders is 30 – 37.

Omdat hij of zij de naam in het programma heeft laten afschermen, is het niet bekend wie de arbiter bij de wedstrijd tussen Actief en Westerwolde zal zijn. Wel bekend is dat er in Eelde deze middag om 14.00 uur zal worden afgetrapt.

Ingezonden