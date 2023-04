Kunst in de tuin bij de Porrepoele

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 3 april, 07.30 uur door John Havinga

KOUDE START – FLINK WAT ZON | AARDIGE WEEK

We hebben vandaag een koude start met minimumtemperaturen rond -2 graden. Het was afgelopen nacht en ook nu namelijk kraakhelder onder een rustig weertype. Het blijft vandaag ook vrijwel onbewolkt en dus krijgen we flink wat zonneschijn. Het wordt daarbij vanmiddag ongeveer 8 à 9 graden, bij een matige en bij vlagen vrij krachtige noordoostenwind (4-5 Bft).

Vannacht een herhaling van zetten en opnieuw lichte vorst door heldere lucht en een zwak oostelijk windje. We moeten dus weer de autoruiten krabben of vanavond bescherming aanbrengen in de vorm van karton of een zeil. Het minimum komt te liggen rond -1 á -2, op klomphoogte kan het kwik tot -4 of -5 graden zakken.

Morgen opnieuw zonnig voorjaarsweer en temperaturen rond 9 graden met een matige wind uit noordoost (windkracht 3 tot 4). Woensdag staat er opnieuw een droge, vrij zonnige dag op het programma bij 8 à 9 graden, maar op donderdag zijn een paar buien niet uitgesloten. De wind is dan matig uit het zuidoosten tot oosten. Het wordt dan 7 graden en bij de buien is een mix van regen en natte sneeuw mogelijk. Daarna wordt het 10 tot 12 graden en blijft het overwegend droog.