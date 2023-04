PEKELA, VEENDAM – Wat betekent laaggeletterdheid? Hoe maak je het bespreekbaar? En hoe verwijs je iemand door naar de juiste hulp? De Week van Taal (17 t/m 22 april) geeft antwoorden op al deze vragen en meer. Alle Taalhuizen in de provincie Groningen en Noord-Drenthe zetten de deuren wagenwijd open en tonen met verrassende activiteiten hoe ze mensen helpen en ondersteunen bij laaggeletterdheid. De Week wordt afgetrapt in Forum Groningen met een theatervoorstelling.

Wil jij beter leren lezen of ken je iemand? In de Week van Taal laten de Taalhuizen zien met welke activiteiten ze mensen kunnen begeleiden op het gebied van lezen. Van brief tot boek, van jong tot oud en van stad tot dorp. Taalhuizen vind je in de hele regio Groningen en Noord-Drenthe, meestal in de bibliotheek. Je kunt er begeleiding krijgen in lezen en schrijven of een cursus volgen. Meestal is dat gratis.

Gemeente Pekela

Op 18 april is er van 10.00 uur tot 12.00 uur een inloopochtend van het Taalhuis in de bibliotheek in Oude Pekela. Onder het genot van een kop koffie kun je luisteren naar de ervaringen van vrijwilligers en deelnemers omtrent het Taalhuis. Je kunt materialen bekijken en meespelen met een letterbingo en een quiz. Ook is er de mogelijkheid om een VR-bril op te zetten en op deze manier zelf de laaggeletterdheid te ervaren.

Gemeente Veendam

20 april van 10.00 tot 12.00 uur een inloopochtend van het Taalhuis in de bibliotheek van Veendam.

Op donderdag 20 april van 14.00 tot 16.00 uur verzorgen we een workshop om een tas te bedrukken. Je mag een tas ontwerpen en bedrukken. Dit doen we met een gedicht, spreuk of een andere tekst. Neem zelf een tekst mee of kies ter plekke iets. Deelname aan de workshop kost € 3,-. In verband met een beperkt aantal beschikbare plekken is aanmelden noodzakelijk via biblionetgroningen.nl/agenda of bij het infopunt van de bibliotheek.

Op 20 april is er van 19.00 uur tot 20.00 uur in de bibliotheek van Veendam een interactieve lezing over mentaal fit blijven. Tijdens de lezing ontdek je welke activiteiten je zelf kunt ondernemen om je brein gezond te houden. Er wordt o.a. stilgestaan bij de positieve effecten van het spreken en leren van meerdere (streek)talen op ons brein. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via biblionetgroningen.nl/agenda of bij het infopunt van de bibliotheek.

Ieder Taalhuis biedt in de Week van Taal een eigen programma aan. Een overzicht is te vinden op tijdvoorhettaalhuis.nl.

Voor iedereen

De activiteiten tijdens de Week van Taal zijn voor iedereen toegankelijk dus kom ook en neem je vrienden, familieleden of collega’s mee.

Besteed aandacht aan de Week

Natuurlijk willen we zoveel mogelijk mensen bereiken en ze uitnodigen om een bezoek te brengen aan het Taalhuis. De mensen van het Taalhuis staan open voor interviews en vertellen graag over hun ervaringen met en de aanpak van laaggeletterdheid en de georganiseerde activiteiten tijdens de Week van Taal.

