Wethouder Engelkens in gesprek met vrijwilligers VV Nieuweschans

BAD-NIEUWESCHANS – In het kader van de reeks ‘Vrijwilliger van de maand’, een rubriek ter waardering en promotie van het vrijwilligerswerk in Oldambt, bezocht wethouder Gert Engelkens de vrijwilligers van VV Nieuweschans, de vereniging die ook de Camping Holland Poort bestiert. Een grote groep vrijwilligers zorgt er 4x per jaar voor dat de sportaccommodatie en de camping er weer netjes bij liggen tijdens de DoeDag. Dat er gedurende het hele jaar veel meer gebeurt, mag duidelijk zijn. Om hier meer over te weten te komen, ging wethouder Engelkens in gesprek met voorzitter Dick Smook en nam hij een kijkje bij alle werkzaamheden die er werden verricht.

Saamhorigheid en ontmoeting

Ongeveer 50 vrijwilligers zijn verbonden aan VV Nieuweschans. Het is een gezonde mix van mensen die een paar keer per jaar hun handen uit de mouwen steken en mensen die zich week in week uit inzetten voor de club, al wordt die laatste groep toch steeds schaarser. De Schansker voetbalvereniging, welke in 2022 haar 101-jarig bestaan heeft mogen vieren, laat zich kenmerken door een groot saamhorigheidsgevoel en is een club met een duidelijke ontmoetingsfunctie in het dorp. “Voor een club met jullie ledenaantal is een vrijwilligersaantal van 50 best veel, lijkt mij, hoe zorgen jullie daarvoor?”, is één van de vragen die Gert stelt in het gesprek. “De verbondenheid is groot, er gebeurt meer dan alleen het voetballen. In het clubhuis wordt regelmatig een kaartje gelegd door inwoners van Bad-Nieuweschans of er zijn feestavonden”, zegt Dick Smook. Dit alles wordt georganiseerd door vrijwilligers met een hart voor de club en het dorp. Leden komen van heinde en verre om hun steentje bij te dragen. “De club heeft zelfs een lid uit Den Haag die nog elke 2 weken voor de voetbalvereniging afreist naar Bad-Nieuweschans. Dat duidt de sfeer van de club”, aldus Dick.

Camping Holland Poort-Westerveld

Gekoppeld aan de voetbalvereniging is de camping Holland Poort ‘Westerveld’. Dat is op zich best bijzonder, want hiermee is VV Nieuweschans de enige voetbalclub in Nederland die beschikt over een eigen camping. De camping is de afgelopen jaren volledig opgeknapt door vrijwilligers. “3000 vrijwilligersuren hebben het mogelijk gemaakt dat we in 2021 de camping konden openen. Wekenlang heeft een groep van circa 20 mensen met hart en ziel gewerkt aan het opknappen van de camping. Op 19 juni 2021 is de camping geopend en in het kampeerseizoen is de bezetting goed. “In de zomer is het hier een gezellige boel en staan alle plekken vol”, aldus een vrijwilliger voordat hij verder gaat met het snoeien van de bomen struiken op het terrein.

DoeDag VV Nieuweschans

Op deze lenteachtige zaterdagochtend in maart is de bedrijvigheid op het terrein bij VV Nieuweschans groot. In de kantine zijn mensen aan de slag met een grote schoonmaak, buiten gebeurt nog veel meer, geeft Dick aan. “Ongeveer 4x per jaar organiseren we een DoeDag op het terrein waarbij we met ongeveer 20 vrijwilligers de hele accommodatie aanpakken”. Er wordt gesnoeid, tafels worden geboend, er worden nieuwe borden geplaatst en iedereen doet dat met een grote lach op zijn of haar gezicht. “Het is niet alleen hard werken, het is ook gewoon supergezellig, even lekker buiten bezig”, aldus één van de vrijwilligers.

Draagvlak

“Als we kijken naar onze vrijwilligers dan zien we van alles wat: de oudste is een jaar of 78, maar er lopen hier ook jongeren rond die graag de handen uit de mouwen steken. Al mag dat laatste wel iets meer zijn. De opvolging van vrijwilligers is wel zorgelijk, jongeren zie je bijvoorbeeld weinig op deze DoeDag”, aldus Dick Smook als hij gevraagd wordt naar de toekomst van de vrijwilligers bij VV Nieuweschans. “Wat je wel ziet is dat dit allemaal echte Schanskers zijn, en daarom graag hun steentje bijdragen. Daar zit wat mij betreft de kracht van vrijwilligerswerk, je moet zorgen dat het van iedereen is, dan blijven ze ook terugkomen”. Plezier is daarbij het toverwoord: “Zo zorg je voor draagvlak bij de vrijwilligers en blijven ze zich inzetten”.

Vrijwilligers gezocht

VV Nieuweschans is voor de vereniging en de camping blijvend op zoek naar vrijwilligers, ondanks dat de organisatie nu goed staat. “We redden ons nu aardig, met 9 bestuursleden en een aanzienlijke groep mensen die zich vaak eens inzet voor de vereniging, maar meer vrijwilligers zijn zeker welkom. Er is altijd wel werk wat blijft liggen of wat wekelijks gedaan moet worden, vele handen maken daarbij licht werk.”

Aanmelden als lid of vrijwilliger bij VV Nieuweschans?

Lijkt het je leuk om als lid en/of vrijwilliger van de vereniging je steentje bij te dragen aan het dorpsleven in Nieuweschans en de kampeerervaring van toeristen? Stuur dan een mail naar info@vvnieuweschans.nl of meld je aan via de website: www.vvnieuweschans.nl. Jeugd tot 18 jaar kan contributievrij bij de vereniging komen sporten!

Ingezonden