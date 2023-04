De struunroute, laat u verrassen!

WESTERWOLDE – Houdt u er ook zo van? Lekker strunen door leuke winkeltjes. Het weekend van 8 en 9 april is het weer zover!

Strunen is Gronings voor ontdekken, zoeken, rondkijken. De Westerwoldse Struunroute is een route langs allerlei leuke, bijzondere winkels in Oost-Groningen, van Oudeschans in het noorden tot Sellingen in het zuiden. De route is met de auto uitstekend te doen. Als u met de fiets wilt, zou u een aantal winkels kunnen uitkiezen die bij elkaar in de buurt liggen.

In Westerwolde en omgeving kan dat heel goed! de gezelligste, meest sfeervolle, en allicht ook de langste struunroute van het Noorden. Traditiegetrouw vinden jaarlijks in het 2e weekend van april en oktober de Struundagen plaats. Een verrassende route langs inspirerende winkels door het prachtige landschap van Westerwolde. Van brocante tot kunst en van woondecoratie tot allerhande. Er is echt voor elk wat wils bij de deelnemers van deze prachtige struunroute.

De Struunroute kun je het hele jaar door bezoeken, maar in het 2e weekend van april en oktober zijn er de speciale struundagen, waarin alle deelnemers het hele weekend open zijn van 11 tot 18 uur! In deze weekenden worden de “struners” verwend met leuke acties en verrassingen.

Kortom, een gezellig weekend met een fijne sfeer! (let op alleen 1e paasdag is iedereen open!) Oh ja….tijdens deze weekenden is er ook nog een loterij met leuke prijzen.

Voor deelnemende winkels en de route zie de folder op onze pagina! http://www.westerwoldsestruunroute.nl of op https://www.facebook.com/WesterwoldseStruunroute

Er zijn 7 winkels die meedoen:

Boombaard Metaal Atelier

Buitengewoon Bezig

De Serre

Hof van Sellingen

Linda’s Choice

Smeerling Antiek & Restauratie

Trijnie’s Antiek & Curiosa

