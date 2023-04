Eerste Duitse Dag op Goede Vrijdag; ook op Tweede Paasdag veel activiteiten in Winschoten

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 4 april, 07.30 uur door John Havinga

RIJP EN LICHTE VORST | EINDE VAN DE WEEK REGEN

We hebben vandaag opnieuw een koude start met minimumtemperaturen rond -2 graden. Daardoor zijn de daken, het gras, auto’s en andere objecten voorzien van een laagje rijp. Mooie plaatjes zo op deze vroege dinsdagochtend. Het wordt vanmiddag ongeveer 9 graden, met flinke zonnige perioden en weinig bewolking, bij een zwakke tot matige noordoostenwind (2-3 Bft).

Vannacht opklaringen en lichte vorst met een zwakke noordoostenwind waarbij het minimum komt te liggen rond -1 á -2, op klomphoogte kan het kwik tot -3 à -5 graden zakken.

Morgen opnieuw zonnig voorjaarsweer en temperaturen rond 10 graden met een overwegend zwakke wind uit oost tot zuidoost (windkracht 2 soms 3). Donderdag begint droog, maar in de loop van de dag wordt het bewolkt en in de avond volgt er regen. De wind is dan matig uit het zuiden en het kwik loopt op naar 10 graden. Vrijdag is het ook bewolkt en regenachtig, bij 11 à 12 graden.