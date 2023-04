Kennismaken met voordelen en kansen van circulair ondernemen

EEMSHAVEN – De termen ‘circulair ondernemen’ en ‘circulaire economie’ klinken tegenwoordig overal. Dat het dan over iets duurzaams gaat, is voor velen wel duidelijk. Maar wat is het precies, circulair? En wat kan een ondernemer in de maakindustrie hiermee in zijn of haar bedrijf? De hamvraag is natuurlijk: levert deze werkwijze ook echt iets op? Om deze en andere vragen te beantwoorden, organiseren eerstelijns mkb-loket GroBusiness en Groningen Seaports op woensdag 12 april een kennismaking met de voordelen en kansen van circulair ondernemen. Doel is om ondernemers te laten zien welke tools zij kunnen inzetten om een eerste- of vervolgstap in deze richting te maken.



Kostenbesparing, imago en concurrentiekracht

Voordelen van het neerzetten van een circulaire business, zijn onder meer: kostenbesparing op grondstoffen, het kunnen neerzetten van een sterker bedrijfsimago, bouwen aan een grotere concurrentiekracht, voorbereid zijn op nieuwe wet- en regelgeving voor bedrijven en, last but not least, een steentje bijdragen aan een beter milieu.



Werken aan eigen circulaire businesscase

Tijdens deze middag hoor je onder andere van CIRCO-trainer Fieke Grooters meer over de CIRCO Track: een 3-daags traject waaraan twee medewerkers van het bedrijf kunnen meedoen in het uitdenken van een eigen circulaire businesscase. Ook vertellen andere ondernemers wat zij uit hun deelname van de CIRCO Track hebben gehaald en hoe zij het traject hebben ervaren. Aan het eind van de middag weet je genoeg om te beslissen of jij met jouw bedrijf wilt deelnemen aan een dergelijke Track. Ook vertelt Groningen Werkt Slim kort iets over de andere manieren om zelf bezig te gaan met circulair ondernemen. Recent gaven zij hier een praktisch Doeboek over uit.



Circulair ondernemen op de agenda in Groningen

Groningen Seaports en GroBusiness hebben de handen ineen geslagen om de voordelen van circulair ondernemen meer onder de aandacht te brengen bij hun achterban, dit doen zij met steun van CIRCO hub Circulair Friesland en het programma Noord-Nederland Verdient Circulair. Ook zijn beide partijen samenwerkingspartner van de in april van start gaande Vereniging Circulair Groningen. Samen werken de organisaties en programma’s aan het doel om het circulair ondernemen in het noorden verder te ontwikkelen.



Alle informatie op een rij

Datum: woensdag 12 april

Tijd: 15:00 – 17:00 uur, inloop vanaf 14:45 uur

Locatie: Nijlicht, Schildweg 16 (Eemshaven)

Meer informatie en aanmelden: www.economicboardgroningen.nl/demo-circo-tracks

Deelname aan de demo middag is kosteloos.

Ingezonden

Foto’s: Circo Track