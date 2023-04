Klinisch Chemisch Laboratorium wint eerste Gouden Zorghart verkiezing Treant

EMMEN – Het team van het Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL) won gistermiddag in het Atlas Theater in Emmen de eerste editie van de Gouden Zorghart verkiezing van Treant. Voor hun succes ‘de afname app’ won het team 3.000 euro en de Gouden Zorghart-wisselbeker. Dankzij de afname app gaat de aanvraag van bloedonderzoek en het delen van de uitslag nu digitaal.

‘Bij Treant doen we veel mooie dingen. En daar ben ik trots op. Om grote en kleine successen te belonen houden we de Gouden Zorghart verkiezing’, aldus bestuursvoorzitter Paula Nelissen van Treant. ‘Gistermiddag was een bijzonder moment omdat we van de verkiezing een nieuwe Treant-traditie maken.’

Winnaars op een rij

De 180 aanwezige collega’s kozen gistermiddag de winnaars van de eerste editie van de Gouden Zorghart verkiezing. Het team van KCL ging er vandoor met de hoofdprijs: 3.000 euro en de Gouden Zorghart-wisselbeker. Dankzij de afname app werkt het team sneller, efficiënter en hoeven minder patiënten terug te komen op opnieuw geprikt te worden. En dat is zowel voor de huisarts, patiënten als collega’s heel prettig. De tweede prijs was voor collega’s van locatie Holdert. Verpleegkundigen van deze locatie hebben zich geschoold in complexe zorg. Dit zorgt ervoor dat cliënten in Holdert behandeld kunnen worden in plaats van in het ziekenhuis. Zij wonnen 1.500 euro. De derde prijs was voor team ‘samen (thuis oncologie)’. Zij zorgen ervoor dat patiënten thuis een kankerbehandeling kunnen ondergaan. Dit zorgt voor meer rust en minder stress. Zij kregen 500 euro. De prijzen zijn vrij te besteden door de teams.

36 inzendingen, 5 genomineerden

Uit 36 ingezonden successen vanuit heel Treant, ziekenhuis- en ouderenzorg, koos een jury 5 genomineerden. De andere twee genomineerde successen waren:

· Denktank Oost 1 – kliniek chirurgie, Scheper in Emmen

· Huis van Verbinding – kernteam Innovatie ouderenzorg, Weidesteyn in Hoogeveen

Mark Tuitert inspireerde aanwezige collega’s

De verkiezing begon met een inspirerende bijdrage van voormalig schaatser en olympisch kampioen Mark Tuitert. Hij weet als geen ander hoe het is om jezelf iedere dag uit te dagen. Tijdens de verkiezing vertelde hij over hoe hij met tegenslagen kon omgaan, over het belang van teamsamenwerking en hoe hij tot prestaties van wereldklasse is gekomen. Tuitert inspireerde collega’s om het beste uit zichzelf en hun team te halen.

Ingezonden