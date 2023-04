Paasvuren in Westerwolde

WESTERWOLDE – Ook dit jaar worden er weer paasvuren aangestoken.

Dit zijn de paasvuren die op dit moment bij ons bekend zijn. Aanvullende informatie is welkom. Stuur dan een mail naar redactie@westerwoldeactueel.nl

Eerste Paasdag

Bellingwolde, Rhederbrug

Plaatselijk Belang Rhederbrug e.o. organiseert op eerste Paasdag ( 9 april) weer de traditionele fakkeloptocht naar de paasbult. Om 19.30 uur vertrekt de fakkeloptocht bij buurthuis De Brug richting de paasbult. Verzamelen om 19.00 uur op de parkeerplaats, hier zijn ook de lampions en fakkels verkrijgbaar. Onder het genot van een hapje en drankje kunnen we dan genieten van het paasvuur. Alle kinderen kunnen deelnemen aan deze optocht en natuurlijk kunnen ouders, grootouders en anderen ook meelopen

Voor de kinderen is er voorafgaand aan deze tocht ’s-middags GRATIS eieren zoeken in het Sandjerpark. Voor degene die de meeste paaseieren vindt is er een leuke prijs. Aanmelden en parkeren is om 13.30 uur op de parkeerplaats bij buurthuis de Brug.

Bourtange

Paasvuur Glacis van de Natte Horizon, Bourtange vanaf 19.30 uur eerste Paasdag.

Sellingerbeetse

Op eerste Paasdag om 19.00 uur aan de Beetserweg in Sellingen

Ter Apel

Plaatselijkbelang de Maten organiseert op eerste Paasdag een fakkeloptocht. Het vertrek is om 20. 00 uur bij dorpshuis de Vluchtweide aan de Zanddijk 69 in Ter Apel. Vanaf 19.00 uur kunnen de kinderen de fakkels kopen. De optocht zal worden begeleid door de Ter Apeler Harmonie. Het paasvuur is aan de Moersloot in Ter Apel.

Wedderbergen

Op Eerste Paasdag bij Camping Wedderbergen Wedderbergenweg 2-4:

19.30: Paaseieren zoeken

20.00: Aansteken Paasvuur

20:00: Muziek en drankje

00.00: Eindtijd

Tweede Paasdag

Sellingen

Op tweede Paasdag organiseert ‘Plaatselijk Belang Sellingen & Omstreken’ de opbouw van een Paasbult op het evenemententerrein Noordesweg, achter het gemeentehuis. Deze wordt op 2e Paasdag aangestoken door een lange stoet van kinderen en ouders met een fakkel. De verkoop van de fakkels start om 19:30 uur naast het gemeentehuis, waarna de optocht tegen 20:00 uur vertrekt.