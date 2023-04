TABAC fragrances titelsponsor van Classic GP Assen

ASSEN – Mäurer & Wirtz verbindt in 2023 het merk TABAC fragrances & shaving, al vele jaren een vertrouwd merk voor mannen, aan de Classic GP Assen die van 8 tot en met 10 september op het TT-circuit Assen plaatsvindt. Tijdens de TABAC Classic GP Assen komen auto´s en motorfietsen met een revolutionair raceverleden in actie in de ´Cathedral of Speed´, waar al bijna een eeuw lang de TT-races plaatsvinden.

Mäurer & Wirtz, Benelux country manager, Keesjan Risch:

“TABAC fragrances is al ruim 60 jaar een naam in persoonlijke verzorging voor mannen. Het van oorsprong Duitse merk is al sinds 1959 op de markt en wordt verkocht over de hele wereld. Naast de klassieke lijn onder de naam TABAC Original, is het merk bezig aan een tweede of zelfs derde jeugd! TABAC Wild Ride is de nieuwste lijn, hiermee richten we ons op nieuwe en jonge gebruikers waarbij de ‘originele’ merkwaarden niet uit het oog verloren worden. Daarnaast zijn we aanwezig op veel evenementen met onze eigen ‘TABAC Barber Truck’, organiseren wij samen met FHM de verkiezing van ‘de mooiste vrouw van Nederland’ en zijn we online onder andere zichtbaar met onze serie: ‘De Mannen van TABAC’, waarin radiomaker Barend van Deelen en autocoureur Tom Coronel een prominente rol spelen. Het merk is volop in beweging en te vinden op plekken waar mannen het naar hun zin hebben. Dit evenement in Assen past daar dan ook super bij.”

LDP International, CEO, Lee van Dam:

“Wij zijn zeer verheugd met de titelsponsoring van TABAC en zien het als een prachtige versterking van de propositie waarmee we vorig jaar van start zijn gegaan; legendarische racers op een legendarisch circuit. Het evenement draait om ‘échte auto’s’, ‘échte motoren’, bestuurd door ‘échte mannen’. Samen met TABAC kunnen we die boodschap nog krachtiger naar een gezamenlijke doelgroep uitdragen.”

Autosport is niet nieuw voor TABAC. Dit echte ‘mannenmerk’ kent een lange vertegenwoordiging in de auto- en motorsport, waarvan de meest beroemde werd gevormd door de AMG-Mercedes C-klasse waarmee de Duitser Jörg van Ommen in 1995 vice-kampioen werd in de DTM; een legendarische ‘touring car’ die nog regelmatig op de circuits in Europa in actie komt in de originele TABAC-kleuren en waarvan vele miniatuurversies over de toonbank gingen.

TABAC Classic GP Assen 8 – 10 september

Legendarische Formule 1-bolides, klassieke ‘touring cars’, iconische sportwagens en onvergetelijke Grand Prix motoren zijn van 8 t/m 10 september te bewonderen in de ‘Cathedral of Speed’ tijdens de TABAC Classic GP op het TT Circuit Assen.

Voor meer info: www.classicgp-assen.com.

