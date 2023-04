Vesting Bourtange zoekt buschauffeurs

BOURTANGE – Vesting Bourtange beschikt sinds kort weer over een elektrische bus voor het vervoer van bezoekers tussen het parkeerterrein van de vesting en het centrum. Deze bus voorziet in een grote behoefte van het publiek. Zeker voor de categorie bezoekers die iets slechter ter been is. Op deze wijze is de vesting weer voor iedereen bereikbaar.

De bus wordt gedurende het seizoen, tussen april en eind oktober dagelijks ingezet. Hiervoor is de vesting op zoek naar een aantal vrijwillige chauffeurs die de bus bij toerbeurt willen besturen. Vereiste is dat de vrijwilligers beschikken over een goede gezondheid, een geldig rijbewijs en uiteraard een gastvrije instelling!

De bus heeft een maximum snelheid van 20 kilometer per uur, zodat er veilig gereden kan worden tussen de overige bezoekers die veelal te voet of per fiets de vesting binnen gaan. De vesting hoopt ook dat door de inzet van de bus het aantal bezoekers dat met de auto de vesting binnen rijdt zal afnemen. Daarnaast is de bus elektrisch en dus geruisloos en geen vervuilende uitstoot in de vesting.

Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen per mail contact opnemen met de Vesting. h.meendering@bourtange.nl of even bellen, 0599-354600.

ingezonden