Wandel, lees en leer van alles over vogels met het verhalenpad van Biblionet Groningen en Staatsbosbeheer

STADSKANAAL – Biblionet Groningen en Staatsbosbeheer slaan dit voorjaar de handen ineen en geven je wandeling door de Veenhuizerstukken in Stadskanaal een avontuurlijke invulling. Wil je er lekker op uit dit voorjaar en je kennis over vogels vergroten? Dan is dit een leuke buitenactiviteit om te doen met je kinderen of kleinkinderen.

Vanaf de meivakantie, 29 april, vind je bij de Veenhuizerstukken het voorjaarspad van Staatsbosbeheer en Biblionet Groningen. Langs een pad van circa 2 kilometer lees je het verhaal van ‘Het verlegen vogeltje’. Alle vogels zijn luid fluitend een nestje aan het bouwen, alleen de kleine groenling nog niet. Hij is te verlegen om het groenlingvrouwtje te vragen of ze met hem een nestje wil beginnen. Hij vraagt de merel om hulp, maar met al dat gesnater verstaat zij hem helemaal verkeerd! En de kauw hoort ook iets heel anders dan wat de merel zegt. En de roek verstaat de kauw weer niet… Al snel vliegt iedereen in een lange slinger door het bos, over de wei, het landgoed en naar het strand. Met helemaal achteraan de verlegen groenling. Komt het nog goed?

Dit boek van Jan Paul Schutten kun je samen met leuke opdrachten lezen en doen. Tip: Neem je verrekijker mee!

De route is circa 2 km, duurt tot 3 juni, en staat aangegeven met bruine pijlen. De route start naast Ter Maars 9, Onstwedde. Aan dit verhalenpad is een wedstrijd verbonden. Stuur je antwoord naar verhalenpadkanaalstreek@biblionetgroningen.nl en win een mooie prijs!

