Workshop: tas bedrukken voor volwassenen

VEENDAM – In bibliotheek Veendam gaan we op donderdag 20 april van 14.00 tot 16.00 uur een workshop verzorgen om een tas te bedrukken. Van 17 april t/m 21 april is het de campagne week van het Taalhuis. We gaan in het kader van de Week van Taal daarom een tas bedrukken met tekst. Je mag je de tas ontwerpen en bedrukken. Dat doen we met een gedicht, spreuk of een andere tekst. Neem zelf een tekst mee of kies ter plekke iets. Om de tas te bedrukken gebruiken we de techniek sublimeren en plotten.

In verband met een beperkt aantal beschikbare plekken is aanmelden noodzakelijk.

Wees welkom bij de workshop. U kunt zich aanmelden via biblionetgroningen.nl/veendam of bij het informatiepunt in de bibliotheek.

Ingezonden