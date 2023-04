Getuigen mishandeling Hoogezand gezocht

HOOGEZAND – Op de kruising van de Heemskerckstraat en de Houtmanstraat in Hoogezand is op dinsdag 4 april omstreeks 21:30 uur een minderjarige jongen mishandeld. Even later konden agenten in de Houtmanstraat een minderjarige verdachte aanhouden. De politie wil graag weten wat er precies is gebeurd en zoekt getuigen.

Wat zich voorafgaand aan de mishandeling precies heeft afgespeeld is op dit moment onduidelijk. Hierover zijn agenten in gesprek met het slachtoffer en de verdachte. Mogelijk is er een conflict geweest tussen het slachtoffer en de verdachte. Getuigen die de mishandeling hebben zien gebeuren, kunnen mogelijk meer duidelijkheid verschaffen.

Heeft u de mishandeling gezien? Of heeft u andere informatie die kan helpen in het onderzoek? Meld het dan. U kunt de politie bellen op 0900-8844. Vermeld dan het zaaknummer 2023085684. U kunt de politie ook tippen door een bericht te sturen via het tipformulier. Wilt u liever dat de politie niet weet wie u bent? Dan kunt u Meld Misdaad Anoniem bellen: 0800-7000.