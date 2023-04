Groningse woningcorporaties slaan handen ineen in verduurzamingsopgave

GRONINGEN – Gisteren ondertekenden vijf Groningse woningcorporaties een samenwerkingsovereenkomst die het mogelijk maakt om sociale huurwoningen sneller te verduurzamen. Ook het besparen van energie, door en met bewoners, staat in de samenwerking centraal.

De woningcorporaties die onder de naam GeWOON groen de handen ineen slaan zijn: Acantus, Groninger Huis, Wierden en Borgen, Wold & Waard en Lefier. Goed voor gezamenlijk ca. 50.000 sociale huurwoningen in de provincie Groningen. Pieter Witzenburg (directeur Vastgoed Lefier): “Als individuele organisaties lopen we tegen de grenzen van de markt aan. Tegelijkertijd hebben huurders te maken met recordhoge energierekeningen. Om hier snel verbetering in aan te brengen, willen we de verduurzaming van onze woningen versnellen en opschalen. Een hechte samenwerking als woningcorporaties loont om deze verduurzamingsversnelling voor elkaar te krijgen.”

Verduurzamingsopgave

Woningcorporaties staan de komende jaren voor een ambitieuze verduurzamingsopgave. De afgelopen jaren hebben zij al grote aantallen woningen energiezuiniger gemaakt, maar de opgave is de komende jaren nog groter. Zo heeft de corporatiesector met het Rijk medio 2022 nationale prestatieafspraken ondertekend om flink te versnellen in het aardgasvrij maken van huurwoningen. Dat doen zij onder andere door woningen met E-, F- en G-energielabels te isoleren of te vervangen en woningen met energielabel D of beter bij vervanging van verwarmingsketels te voorzien van een duurzamer alternatief zoals een (hybride) warmtepomp.

Versnellen en opschalen

Grondstoffen en technisch personeel zijn schaars en het bijhouden van kennis in de snelle ontwikkeling van verduurzaming is lastig. Witzenburg: “Door samen te werken kunnen mensen, middelen, materialen, kennis en ervaring efficiënter worden ingezet.” Onder de vlag van GeWOON groen hebben de woningcorporaties een uitvraag van zonnepanelen georganiseerd. “Los van wat de corporaties zelfstandig al doen, worden dit jaar nog 1.225 extra woningen voorzien van zonnepanelen. Met een gezamenlijke uitvraag en inkoop ontstaat er een continuïteit die voor ons én marktpartijen interessant is. Binnen ‘GeWOON groen’ zijn we minder afhankelijk van de ups en downs in de economie. Maar we delen ook inzichten over (pilot)projecten met elkaar”, aldus Witzenburg. Bij de selectie van de zonnepanelenleveranciers is niet alleen gekeken naar de prijs. Tevreden huurders en het plan van aanpak van de verschillende partijen gaf mede de doorslag. In totaal plaatsen twee leveranciers in 2024, 2025 en 2026 bij ruim 4.200 huurwoningen zonnepanelen.

Inzicht in energiebesparing

Naast het treffen van passende maatregelen, is met de hoge energieprijzen het verkrijgen van meer inzicht in de energiekosten belangrijker dan ooit. Witzenburg: “Alles wat je niet verbruikt, scheelt ten slotte maar weer op de energierekening. Daarom volgden honderd medewerkers van de vijf corporaties een praktische cursus. Hiermee kunnen medewerkers samen met huurders kijken waar in huis mooie slagen te maken zijn.”

Na deze verduurzamingsacties volgen de komende tijd meer initiatieven vanuit GeWOON groen om sociale huurwoningen in de Groninger regio flink te vergroenen.

Fotobijschrift: v.l.n.r. directeur-bestuurder Janneke Klijn (Wold & Waard), directeur-bestuurder Laura Broekhuizen (Groninger Huis), directeur-bestuurder Matthieu van Olffen (Wierden en Borgen), directeur-bestuurder Anita Tijsma (Acantus) en directeur Vastgoed Pieter Witzenburg (Lefier).

Ingezonden door Groninger Huis