Inwoners Wedde nemen een kijkje in nieuwe zorginstelling

WEDDE – Vandaag mochten inwoners van Wedde een kijkje nemen bij Persoonlijke Zorg Westerwolde.

Vandaag opende Alfred Stenekes de deuren van zijn nieuwe zorginstelling: Persoonlijke Zorg Westerwolde. De zorginstelling is gevestigd in het voormalige pand van Aurora Borealis aan de Hoornderweg 35 in Wedde. Deze zorginstelling moest onlangs op last van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de zorg aan alle cliënten stoppen en meewerken aan de overdracht van de cliënten aan andere zorgaanbieders. Dit nadat aan het licht kwam dat veiligheid en de kwaliteit van de zorg ernstige tekortkomingen vertoonden en er sprake was van lichamelijke en geestelijke mishandeling van de cliënten. Er zijn in december na meerdere aangiftes en meldingen in totaal zes personen aangehouden. Deze zijn weer op vrije voeten, maar blijven verdachten in deze zaak.

Alfred Stenekes, geboren in Ter Apelkanaal en getogen in Sellingen, zag zijn kans om er een nieuwe zorginstelling in de vorm van beschermd wonen in te vestigen. Dit onder de naam: Persoonlijke Zorg Westerwolde (PZW). PZW gaat zorg bieden aan elf cliënten van 18 jaar en ouder, met een lichte verstandelijke beperking en psychische problemen. Ze krijgen 24 uurs begeleiding.

Inmiddels heeft Alfred een team samengesteld. Het is een gemêleerd gezelschap van mannen en vrouwen, waarvan de jongste begin twintig en de oudste begin zestig is. Voor alle duidelijkheid: het zijn geen voormalige personeelsleden van Aurora Borealis.

Voor de meeste van de elf appartementen is inmiddels een bewoner gevonden. Zij mogen hun appartement naar eigen smaak inrichten en er een eigen plekje van maken. Het is de bedoeling dat ze deelnemen aan de dagbesteding en voor zover mogelijk onder begeleiding zelf koken. De eerste bewoner heeft inmiddels zijn/haar intrek genomen; de anderen komen na Pasen.

Alfred vindt dat, na alle commotie die er na het in de publiciteit komen van de misstanden bij het voormalig zorgbedrijf, het belangrijk dat er openheid en transparantie is. Daarom organiseerde hij vandaag voor de inwoners van Wedde en genodigden een open dag. Heel veel dorpsgenoten maakten van de gelegenheid gebruik om een voet over de drempel te zetten. Ze namen een kijkje in de appartementen, allemaal met een keukenblok en eigen douche en toilet, de huiskamer, de keuken, de tuin en de ruimtes voor de dagbesteding. Alfred en zijn collega’s zijn blij dat zoveel mensen belangstelling toonden. Ze hebben er zin in om binnenkort de zorg aan de nieuwe cliënten te gaan verlenen.

Foto’s: Jan Glazenburg