Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 6 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANAVOND WAT REGEN | ‘S NACHTS MINDER KOUD

Het begin is vandaag nog mooi met veel zon en een snel stijgende temperatuur, na de lichte vorst van vannacht. Maar het zal dan toch veranderen want de bewolking neemt vanmiddag toe en vanavond en komende nacht valt er af en toe regen of motregen. De maximumtemperatuur voor vanmiddag is 11 á 12 graden, bij een staat een zwakke tot matige wind uit zuidoost tot zuid.

Vannacht draait de wind terug naar het zuidoosten tot oosten en dan is het ongeveer 6 graden. Met enkele perioden met regen dus. Overdag is er morgen een oostenwind met windkracht 2 tot 3. ‘s Ochtends is het bewolkt met kans op wat lichte regen of motregen, maar de middag en avond zijn overwegend en geleidelijk komen er weer een paar opklaringen. Het maximum is later nog 10 á 11 graden en onder de bewolking is dat nog redelijk fris.

In het weekend is het ook niet warm met met 11 tot 13 graden en zaterdag nog een minimum van 0 tot +3, maar het is beide dagen overwegend droog met af en toe veel zon en er staat niet veel wind. Na het weekend wordt het 14 tot 16 graden met een zuidwestenwind en een afwisseling van opklaringen en enkele fasen met wat regen.