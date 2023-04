Periode van acties ten einde na onderhandelaarsakkoord streekvervoer

REGIO – Vannacht hebben FNV en CNV met de werkgeversorganisaties een onderhandelaarsakkoord bereikt wat een einde kan maken aan het langlopende cao-conflict in het streekvervoer.

Als de leden instemmen met het akkoord, betekent dit dat de werkdruk structureel naar beneden gaat en de lonen in de komende 27 maanden met 15% stijgen. Daarnaast komt er ook een eenmalige uitkering van 1000 euro.



FNV-onderhandelaar Marijn van der Gaag: ’Het is goed dat er na zo’n lange periode een resultaat ligt. Onze leden voeren alleen actie als het echt noodzakelijk is en dat was nu het geval. Ze kunnen trots zijn op wat er is bereikt. In een tijd dat alles duurder wordt, moesten de lonen flink omhoog om de rekeningen te kunnen blijven betalen. Het is heel goed dat met dit akkoord die stap nu ook gemaakt wordt.’

Periode van acties ten einde

Met dit akkoord komt er een einde aan maanden van actievoeren door de chauffeurs. Van der Gaag: ‘Dit hebben de leden en iedereen die de acties gesteund heeft voor elkaar gekregen. Door de werkdruk te verlagen zorgen we ervoor dat er ruimte komt voor normale pauzes in de roosters en wordt het werken in het streekvervoer ook weer aantrekkelijker.’

Vervolg

In de komende weken wordt het volledige akkoord besproken met de vakbondsleden en wordt er door hen over gestemd. Onder de cao Streekvervoer werken zo’n 13.000 mensen. De vorige cao liep af op 31 december 2022.

Bron: FNV