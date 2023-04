Reactie GroenLinks over de nieuw te vormen coalitie

Westerwolde Weerbericht van: | Goede vrijdag 7 april, 08.00 uur door John Havinga

GRIJS EN MIEZERIG | PAASDAGEN VERLOPEN BEST GOED

We starten met grijs en miezerig weer vandaag en die lichte neerslag houden we vanochtend. Vanmiddag wordt het droog en dan is het bewolkt, bij een temperatuur rond 12 graden, bij een zwakke tot matige wind uit het oost-zuidoosten (2-3 Bft). Vanavond en vannacht kan het mistig worden, met een minimumtemperatuur van 3 tot 5 graden.

Morgen hebben we droog weer maar we beginnen dan met bewolking en mist, die in de loop van de ochtend oplost. In de middag wordt het vrij zonnig en dan komt het kwik te liggen rond 12 graden. De wind is zwak en komt uit het noordoosten.

Het Paasweekend heeft wel eens slechter weer gehad en zal niet onaardig worden want zondag hebben we geregeld zonneschijn, ook op Paasmaandag en dan blijft het droog tot het begin van de avond. De temperaturen liggen tussen 14 en 16 graden, dus het is ook wat zachter. Sluiten we het Paasweekend af, dan wordt het dus regenachtig en ook de dinsdag zal wisselvallig zijn met geregeld regen en buien.