“SI-SO Friday!” met Ken Stead in de sfeervolle concertboerderij d’Rentmeester in Valthermond

VALTHERMOND – Zorg dat je d’R bij bent, want op onze bijzonder locatie d’Rentmeester in Valthermond, de plek waar akoestiek pas echt een betekenis krijgt, treedt op 14 april Ken Stead op; een singer- songwriter die al jarenlang een stevige voet aan de grond heeft gezet in Canada. Met zijn openhartige teksten, verfijnde humor en het perfect aanvoelen van het publiek, zijn de optredens van Ken al net zo oprecht als de nummers zelf.



De uit Canada afkomstige singer-songwriter Ken Stead heeft in zijn thuisland al een behoorlijke reputatie opgebouwd. Hij speelde op diverse podia en festivals (voor 20 tot 20.000 mensen) en kreeg met zijn geweldige liedjes, afgewisseld met grappige en soms ontroerende anekdotes zijn publiek bij zijn optredens zowel fluisterstil als aan het dansen! Conflicten, politiek, liefde en relaties, kortom; het leven in al zijn facetten wordt bezongen op een loepzuivere en soms ook rauwe, pure wijze. Zijn nummers weten je te raken door herkenbaarheid, ontroering en ook humor. Hij begeleidt zichzelf op gitaar en zijn optredens zijn een absolute must voor de muziekliefhebber, waarbij de setting – de sfeervolle zaal van

d’Rentmeester – natuurlijk de ideale plek is om het van heel dichtbij mee te maken.



Een nummer als “I’m Done Trying” is sterk en zelfkritisch en “Why You Afraid Of The Dark” is een roots/soul-song die de angst aanpakt om de moeilijke tijden het hoofd te bieden met soulvolle piano en groovy ritmes, die uitnodigen tot meezingen. Deze muziekstijl komt prachtig tot zijn recht in onze zaal met zijn fenomenale akoestiek, zodat er een perfect geheel ontstaat: Zijn prachtige verhalende nummers, de humor, de sfeer, de akoestiek; het hele plaatje klopt voor ons, en daarom weten wij nu al zeker dat ook dit weer een fantastisch concert wordt om niet snel te vergeten.



Vrijdag 14 april 2023 | 20:00

Zaal open: 19:15 uur

https://www.drentmeester.nl/events/KenStead

Ingezonden