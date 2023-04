De Fluffels luisteren de Duitse Dag in Winschoten op

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 8 april, 09.00 uur door John Havinga

BEWOLKING – MORGEN MEER ZON | VOLGENDE WEEK WISSELVALLIG EN KOELER

We hebben een wisselend bewolkte dag en de zon heeft het van tijd tot tijd moeilijk om door te breken. Vooral vanmiddag. De maximumtemperatuur komt op 12 à 13 graden, bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten.

Morgen hebben we meer zon in de middag en de middagtemperaturen komen daardoor ook wat hoger te liggen, rond 14 à 15 graden. De wind is zwak en komt uit het zuidoosten.

Paasmaandag begint nog vrij zonnig en het blijft droog tot het begin van de avond. De temperaturen komen te liggen rond 15 à 16 graden, dus het is nog wat zachter. In de avond van maandag wordt het dus regenachtig en ook de dagen daarna zullen wisselvallig zijn met geregeld regen en buien. De temperaturen leveren flink in en schommelen later in de week rond 9 à 10 graden.