Expositie ’T Schierste Ploatje in SHC de oude Stelmakerij

SELLINGEN – Gisteren is SHC de oude Stelmakerij weer voor een nieuw seizoen open gegaan. Behalve de geschiedenis van Westerwolde in de permanente tentoonstelling, is er ook een heel nieuwe expositie ingericht in de schuur achter de Stelmakerij, de oude werkplaats. Te zien zijn foto’s die fotografe Alja Venema maakte om de mooiste plekken van Westerwolde weer te geven: ’t Schierste Ploatje.

De expositie ’T Schierste Ploatje toont foto’s die gemaakt zijn voor de fotowedstrijd die Stichting ZO!Groningen in 2022 uitschreef. Deze stichting heeft als doel het promoten van de regio Oldambt, Westerwolde en Veenkoloniën op toeristisch gebied. De wedstrijd is geïnspireerd op het televisieprogramma Het Perfecte Plaatje: elke deelnemer moet een aantal opdrachten voltooien waarbij steeds punten per opdracht kunnen worden gewonnen. Wie uiteindelijk de meeste punten heeft gekregen voor zijn foto’s, is de winnaar. In 2022 won Alja Venema uit Stadskanaal de wedstrijd voor het gebied Westerwolde. De hoofdprijs was een eigen expositie in de regio, die dus vanaf 7 april tot en met 9 juni in Sellingen te zien is.

SHC de Oude Stelmakerij is een bezoekerscentrum dat vertelt over de veelzijdige geschiedenis van Westerwolde. Daarnaast is het een toeristisch informatiepunt met fiets- en wandelroutes, kaarten en informatie over overnachtingsmogelijkheden.

SHC de Oude Stelmakerij is voorlopig geopend van donderdag tot en met zondag van 13.00-16.00 uur. Eerste Paasdag gesloten, maar Tweede Paasdag wel geopend. De entree is gratis.

Bezoekadres: Dorpsstraat 32, 9551 AE Sellingen.

Foto’s: Johannes Velthuis