Jong en oud op visite bij de paashaas in ’t Vondelhuys

WINSCHOTEN – 40 (klein-)kinderen van medewerkers en de paashaas kwamen zaterdag langs bij de bewoners van ’t Vondelhuys, een locatie van Oosterlengte, in Winschoten.

Bewoners en kinderen genoten van elkaar en van allerlei leuke paasactiviteiten in en om ’t Vondelhuys die deze dag werden georganiseerd. Zo konden kinderen en bewoners samen kleuren, haasje-prik, eieren zoeken, cupcakes versieren en nog veel meer. En het was ook heel handig dat de paashaas pootafdrukken achterliet in het gebouw, zodat de paaseieren gemakkelijk gevonden konden worden.



