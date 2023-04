Pekelder PVV roept op: participeer mee!

PEKELA – Hieronder leest u een ingezonden bericht van PVV Pekela.



Inmiddels wordt er al jarenlang gesproken over de bruggen in Pekela. Moeten ze weg, mogen ze

blijven, hoe zit het met de waterkanten en vast en zeker nog meer vragen. Iedereen in Pekela heeft

wel een mening over wat er met de bruggen moet gebeuren. Maar wordt die mening wel gehoord,

doet die mening er eigenlijk wel toe?



Bruggenbelang Pekela heeft zich gemobiliseerd en liet een duidelijk geluid horen hoe een deel van

Pekela erover denkt. De bruggen moeten blijven.



Wat de Pekelder PVV betreft heeft deze zich uitgesproken voor een referendum of een participatie

van de Pekelders. Participeren is meedenken over beleid. Dat staat bij de Pekelder PVV hoog in het

vaandel. De inwoners die een stem krijgen, niet één keer per vier jaar maar ook tussentijds

zeggenschap over belangrijke zaken in het mooie Pekela.



De bruggen is zo’n belangrijk dossier waar u als Pekelder de kans krijg om mee te denken. Actief

meedoen in een democratisch proces. In de raadsvergadering is een participatieplan unaniem

aangenomen. Dat betekent dat u nu aan het woord bent. De politiek doet een stapje opzij en kijkt

welke ideeën er komen boven drijven. Kijken wat er leeft in uw dorp.



Uw mening laten horen, de Pekelder PVV juicht dit van harte toe. Pak uw kans, participeer mee en

volg de berichtgeving hierover. Die zal binnenkort duidelijk worden.

Ingezonden