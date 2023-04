Voorjaarsnummer Terra Westerwolda verschenen

WESTERWOLDE – Het is inmiddels voorjaar. Dat betekent dat het voorjaarsnummer van Terra Westerwolda, tijdschrift van de Historische Vereniging Westerwolde, is verschenen! Het tijdschrift is inmiddels bij de abonnees op de mat gevallen en is verkrijgbaar bij de vaste verkooppunten.



Een kijkje achter de schermen: vormgever Janty Heeres

Deze keer krijgt u een kijkje achter de schermen bij de totstandkoming van Terra Westerwolda. Sinds

2016 verzorgt grafisch vormgever Janty Heeres de vormgeving voor het blad. In het interview vertelt

zij over haar werk en haar band met Westerwolde, in het bijzonder Rhederveld.



Hoe Westerwolde calvinistisch werd

De zestiende eeuw liep al bijna op haar eind toen Westerwolde in de ban raakte van de

Reformatiebeweging die in 1517 door de Duitse monnik Maarten Luther in gang werd gezet.

Harm Veldman adresseert in zijn artikel de vraag: Hoe komt het dat de Reformatie in Westerwolde zo

laat werd doorgevoerd?



Bos- en landbouwopzichter Johannes Nicola

In de vaste bijdrage van de Historische Kring Ter Apel gaat het dit keer over Johannes Nicola.

Gedurende 37 jaar was Nicola bos- en landbouwopzichter in Ter Apel. In die hoedanigheid droeg hij

zorg voor de bossen rond Ter Apel. Zo liet Nicola onder andere het bekende Sikkeloantje aanleggen

en droeg hij bij aan het verbeteren van de toestand van de landerijen in de omgeving. De prachtige

bossen rondom Ter Apel zijn voor een groot deel te danken aan deze Johannes Nicola.



En verder…

Uiteraard bevat Terra Westerwolda ook weer de vertrouwde rubrieken zoals ‘Het portret van’ en

recente historische actualiteiten. Daarnaast schreef Jacco Pranger over Albert Wubs en de

geschiedenis van de korfbalvereniging DIOS (Door Inspanning Ons Succes) in Wedde. Willem

Doornbos stuitte op een stapeltje brieven van de jonge soldaat Geert Buirs uit Vlagtwedde, die in

1913 in Den Haag gelegerd was, en geeft aan de hand daarvan een inkijkje in het leven van een

militair-in-opleiding aan het begin van de twintigste eeuw. Verder leest u in een artikel door Geert

Volders over de gemeentelijke herindelingsperikelen tussen Onstwedde en Stadskanaal.

