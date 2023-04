Komende zaterdag de Roegbainder wandeltocht

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 10 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZACHTE 2E PAASDAG | VANAVOND REGEN

We beginnen nog met wat zon, al is het meestal wel een flets zonnetje. Vanmiddag is het overwegend bewolkt maar we hebben tot de avond redelijk geluk want een regenzone uit het westen gaat niet snel: pas in het staartje van de middag -of in het begin van de avond- gaat het bij ons regenen. Eerst staat er windkracht 2 tot 3 uit het zuidoosten, vanmiddag wordt dat windkracht 3 tot 4 uit het zuiden. Met die zuidenwind wordt het ondanks de bewolking redelijk zacht met een maximumtemperatuur van 15 tot 16 graden.

Goed, vanavond gaat het dus een tijd regenen en vannacht zijn er nog enkele buien die afwisselen met opklaringen. De wind draait dan naar het westen. Morgen is er vooral ’s ochtends kans op een paar buien, in de loop van de middag en in de avond is het droog met opklaringen, en woensdagnacht volgt er weer een regenfront. Een wisselvallig plaatje dus voor morgen, bij een middagtemperatuur rond 11 graden en windkracht 4 tot 5 uit west tot zuidwest.

Die regenzone is woensdagoverdag weer voorbij. Het is op de lange termijn licht wisselvallig met soms brede opklaringen maar vooral donderdag ook kans op een bui. Maximum in de tweede weekhelft rond 12 graden.