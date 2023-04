Aardbeving bij Steendam

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 11 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WISSELVALLIGE DAGEN | GEMATIGDE TEMPERATUREN

Na de regen- en onweersbuien van vannacht is het ook vanochtend zeker niet droog, want met een westenwind komt nog bewolking en verspreid wat regen mee. Vanmiddag wordt dat allemaal wat beter, maar in eerste instantie is er ook dan nog kans op een bui en pas later in de middag is het droog met meer opklaringen. Er staat windkracht 3 tot 5 met vanochtend enkele windvlagen, maar de wind neemt in de loop van de middag wat af, de maximumtemperatuur is 10 of 11 graden.

Vanavond is het over de hele linie droog met opklaringen, maar later raakt het opnieuw bewolkt en vannacht krijgen we in de loop van de nacht ook een tijdje met regen te maken. Morgenochtend is het door dat front regenachtig, morgenmiddag is er af en toe zon maar is er ook kans op een bui. Matige tot krachtige zuidwestenwind morgen: windkracht 3 tot 6.

Morgenavond is het de meeste tijd weer droog maar donderdag is er vooral ’s ochtends weer meer kans op een bui. Daarna is het rustiger en vaak droog, met af en toe een mooie zonnige perioden. Maximum morgen en donderdag rond 12 graden, daarna middagtemperaturen rond 14 graden.