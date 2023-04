Afvalstoffenheffing in 10 jaar tijd 23,4% duurder geworden in Groningen

GRONINGEN – Het ophalen en verwerken van afval wordt steeds duurder. In 2023 betalen huishoudens in Groningen gemiddeld 229,40 euro afvalstoffenheffing. Dit bedrag ligt zo’n 54 euro hoger dan 10 jaar eerder: een stijging van omgerekend 23,4%. Vooral in de gemeenten Het Hogeland en Groningen werd de heffing flink duurder. Dit komt naar voren uit het meest recente afvalonderzoek van beslist.nl.

Groningse gemeenten met sterkste stijging

In bijna elke gemeente in Groningen zijn de kosten voor afvalverwerking gestegen, maar in Het Hogeland was de grootste toename te zien. In tien jaar tijd zijn inwoners hier 114 euro meer gaan betalen voor de afvalstoffenheffing. De Groningse gemeenten met sterk stijgende kosten voor de afvalstoffenheffing zijn:

Het Hogeland: + 114 euro Groningen: + 69 euro Westerwolde: + 67 euro Pekela: + 44 euro Stadskanaal: + 38 euro

Grote kostenverschillen in Groningen

Hoeveel afvalstoffenheffing je betaalt, kan sterk afhangen van je woonplaats. In Groningen lopen de verschillen zelfs op tot €111 per huishouden. De voordeligste gemeente is in 2023 Stadskanaal: huishoudens betalen hier gemiddeld 230 euro voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval. In Westerkwartier tasten inwoners juist het diepst in de buidel. De afvalstoffenheffing komt hier neer op gemiddeld 341 euro.

Meeste boetes voor huishoudelijk afval in Groningen

Het op de juiste manier inleveren van afval is soms best lastig. Doe je het bewust of onbewust toch fout? Dan kun je hier een boete voor krijgen. Tussen 2012 en 2021 werden zo’n 65.800 ‘afvalboetes’ uitgedeeld in Nederland. 2.082 van deze boetes werden uitgeschreven in Groningen.

In Groningen gingen inwoners het vaakst de mist in. In tien jaar tijd werden hier 1.772 boetes uitgedeeld voor het verkeerd inleveren van huishoudelijk afval. De gemeente is zelfs goed voor 85% van alle prenten in de provincie. Ook in Westerkwartier (76 boetes) en Het Hogeland (45 boetes) werden vaak ‘afvalbekeuringen’ uitgedeeld.

Voor meer informatie over het onderzoek naar huishoudelijk afval, bezoek: https://www.beslist.nl/info/huishoudelijk-afval.html

Ingezonden