Gronings Zangduo “Kon Minder” brengt eerste single uit

USQUERT, WINSUM – Vol trots presenteert het nieuwe Groningse zangduo “Kon Minder” hun eerste Groningstalige single. Afgelopen maanden werd er hard gewerkt aan het nieuwe lied met de titel “Touval”. Op woensdagmiddag 19 april a.s. zal het Groningstalige lied officieel uitgebracht gaan worden.

Het kersverse zangduo “Kon Minder” bestaat uit Anja Poelma uit Winsum en Richard Hoek uit Usquert. Anja is een artistieke duizendpoot en brengt regelmatig liedjes uit op Youtube met cabaret achtige teksten. Een bekend nummer in het Gronings van Anja is o.a. “Babbelbek”. Daarnaast houd zij zich o.a. bezig met regisseren, schilderen en teksten schrijven. Richard is beter bij het publiek bekend als de zanger van het muzikanten duo Richard&Ronald, bekend van Groningse liedjes als “Prachteg Stee” en “Allinneg op de A28”. Ook heeft Richard Hoek solo verschillende Groningse liedjes uitgebracht, waaronder het lied “Pluk de Dag”. Hij schrijft o.a. liedteksten en speelt toneel.

De beide artiesten kwamen elkaar tegen bij de regionale Omroep Het Hogeland, waar ze beiden een radioprogramma hebben gepresenteerd. Daar kwam het idee tot stand om samen een Groningstalig liedje te gaan maken. Zij vonden in Lucia Hebers een goede producer om dit lied op de plaat te zetten in haar studio. Daar werd het lied ingezongen door Richard en Anja en ingespeeld door sessiemuzikanten Lucia Hebers en Minke Soolsma. Het is een vrolijk uptempo liedje geworden met als onderwerp dat alles in het leven uit pure toeval bestaat. De tekst gaat over twee mensen die elkaar pardoes voorbij lopen en hoe anders het geweest zou zijn als deze twee mensen elkaar wel zouden hebben gezien. Touval is dan ook de titel van het Groningstalige liedje.

Richard Hoek en Anja Poelma zijn als zangduo “Kon Minder” dan ook zeer trots op het eindproduct en hun dank gaat uit naar Lucia Hebers, die in het hele proces een goede ondersteuning was. Ook danken zij gitarist Minke Soolsma voor haar inbreng op de plaat. Daarnaast werd er hard gewerkt aan een heuse videoclip die bij het lied hoort. Anja en Richard hopen dat hun nieuwe liedje bij velen in de smaak zal vallen.

Het lied “Touval” wordt officieel uitgebracht op woensdagmiddag 19 april en is vanaf dan ook beschikbaar voor alle radiozenders. Verder kun je het lied later vinden op alle streamingsdiensten, zoals o.a: Spotify, Deezer, etc. Ook op de Facebook-pagina en het Youtube-kanaal van zowel Richard Hoek als Anja Poelma is het nieuwe lied te zien en te beluisteren. U kunt Richard Hoek of Anja Poelma volgen of liken op: Facebook, Twitter, Instagram en Youtube.

