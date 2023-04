DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

In de nacht van donderdag op vrijdag verloor tussen 1.30 en 8.30 uur op de Birkenallee in Papenburg een automobilist de controle over zijn voertuig, toen hij in de richting van Aschendorf reed. Nadat hij eerst tegen de stoeprand reed, botste hij aan de linker kant van de weg tegen een schutting. De automobilist is vervolgens doorgereden. De schade bedraagt 2.000 euro.

Op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Umländerwiek links is op 6 april tussen 5.45 en 17.30 uur een zwarte Audi aangereden. Dit is mogelijk met een vrachtwagen gebeurd. De schade bedraagt 3.500 euro. Over de veroorzaker is niets bekend.

Tussen 4 april 23.00 uur en 5 april 12.00 uur is op een parkeerplaats aan de Am Stadtpark in Papenburg een zwarte BMW aangereden. De veroorzaker is zonder zich om de ontstane schade van 400 euro te bekommeren doorgereden.

Niederlangen

Tussen maandag 17.30 en dinsdag 7.00 uur is uit de Sustrumer Straße in Niederlangen een grijze Toyota met kentekenplaten uit Duisburg gestolen. De schade bedraagt 35.000 euro.

Haren

Tussen donderdag en zaterdag is bij een drankenzaak aan de Rütenbrocker Straße in Haren een poging tot inbraak gedaan. Er werden twee schuifdeuren en een sensor beschadigd. De daders zijn niet binnen geweest. De schade bedraagt 700 euro.

Aschendorf

Gisteravond is om 17.40 uur aan de Lange Straße in Aschendorf een carport in brand geraakt. Hierbij ging de carport volledig verloren. De brandweer kon verhinderen dat het vuur zich naar een tweede carport uitbreidde. De oorzaak van de brand was vermoedelijk tuinwerkzaamheden, waarbij van een onkruidbrander gebruik werd gemaakt. Over de hoogte van de schade is niets bekend.