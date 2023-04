Politie onderzoekt 33 diefstallen uit bedrijfsauto’s in Noord-Nederland

NOORD NEDERLAND – De politie doet onderzoek naar 33 diefstallen uit bedrijfsauto’s in Noord-Nederland. Deze diefstallen zijn gepleegd tussen eind maart en half april door heel Noord-Nederland.

De buit bestaat in de meeste gevallen uit duur gereedschap. De politie adviseert dan ook om kostbare spullen uit de auto te halen en de bedrijfsauto op een goed verlichte plek te parkeren. Op die manier geef je inbrekers minder kans om ongezien in te breken.

Onderzoek

De politie onderzoekt alle inbraken zorgvuldig. We bekijken beschikbare camerabeelden en doen buurtonderzoek. We bekijken ook of er verband is tussen de verschillende diefstallen en of het wellicht gaat om dezelfde verdachte of verdachten. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

U kunt de politie helpen met het onderzoek. Als u slachtoffer bent van een diefstal uit uw bedrijfsauto, doe dan zo snel mogelijk aangifte door te bellen met 0900-8844 of via politie.nl. Dat levert mogelijk waardevolle informatie op voor het onderzoek, zeker als er nog mogelijke sporen zijn.

Meld verdachte omstandigheden

U kent uw wijk het beste. Als u denkt dat er iets niet in orde is, dan is dat meestal ook zo. Ziet u verdachte personen in uw buurt, mensen die niet in uw buurt thuishoren en veel aandacht hebben voor voertuigen in de buurt, bel dan direct de politie via 112. Let erop hoe ze eruit zien en in welke richting ze vertrekken en noteer het merk en kenteken van eventuele verdachte voertuigen.

Het is van belang om zo snel mogelijk te bellen, een inbreker heeft slechts enkele minuten nodig om zijn slag te slaan en er vandoor te gaan. Door uw melding kan de politie snel ter plaatse zijn en de inbrekers op heterdaad aanhouden.

Bron: Politie Groningen