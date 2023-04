Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 12 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ONBESTENDIG | LANGE TERMIJN MET LENTE

De regenzone van vannacht trekt naar het oosten weg en vanmiddag komen er opklaringen, maar er ontstaan dan ook flinke stapelwolken en er is ook nog kans op een enkele bui. Dat kan een flinke regen- of hagelbui zijn, maar het worden er lang niet zoveel als gistermiddag. Er staat vandaag een matige wind uit zuid tot zuidwest en de maximumtemperatuur is ongeveer 12 graden.

Die wind gaat vanavond toenemen en vannacht en morgenochtend is het ook vrij guur met buien en af en toe windvlagen van windkracht 6 of 7. Daarbij is ook een kansje op onweer en de minimumtemperatuur is zo’n 5 graden. Morgenmiddag wordt het opnieuw 12 graden en dan zijn er vrij veel opklaringen met nog een enkele bui, en vooral ook minder wind.

Vrijdag en in het weekend is er ook maar een zwakke tot matige wind, die geleidelijk draait naar oost tot noordoost. Er zal dan nog wel eens een bui vallen, maar meestal is het droog. Warm is het in het weekend nog niet met 12 of 13 graden maar dat kan na het weekend gaan veranderen. Want dan komt er een paar dagen een oostenwind te staan. Per dag kan er dan wat bijkomen en rond het midden van de week lijkt de zone van 15 tot 20 graden goed haalbaar.