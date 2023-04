Wederom autobranden in Veendam

VEENDAM – De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden die kunnen helpen bij het onderzoek naar meerdere autobranden in Veendam. Vannacht om 3.37 uur raakten drie auto’s zwaar beschadigd. De auto’s stonden aan de Dr. A. Kuyperstraat. Om acht uur vanmorgen was aan de Ketelstraat een autobrand. Afgelopen weekend werden er ook al vier auto’s vernield door brand in Veendam.

De politie gaat uit van brandstichting en doet onderzoek naar de verschillende autobranden en een containerbrand. Camerabeelden – bijvoorbeeld van een deurbel of dashcam – kunnen waardevolle informatie voor het onderzoek bevatten. Wij vragen buurtbewoners dan ook deze beelden met ons te delen.

Vier auto’s zwaar beschadigd door brand

In de nacht van vrijdag 7 april op zaterdag 8 april kreeg de politie rond 01.00 uur een melding van autobranden op de Groningenlaan in Veendam. Ter plaatse bleken twee auto’s in de brand te staan. Vermoedelijk is de brand in één auto overgeslagen naar het andere voertuig.

Een nacht later, van zaterdag 8 april op zondag 9 april, kreeg de politie opnieuw een melding van een autobrand. Die brand was rond 03.30 uur aan de Ds. Sannesstraat. In de nacht van zondag 9 april op maandag 10 april was er rond 03.00 uur een autobrand aan de Vredenrustlaan in Veendam.

Opnieuw vier autobranden en een containerbrand

Korte tijd later kreeg de politie opnieuw meldingen van autobranden. Dit keer op de Dr. A. Kuyperstraat. Rond 03.30 uur zijn daar, in de nacht van dinsdag 11 april op woensdag 12 april, drie auto’s door brand zwaar beschadigd geraakt. Ook was er die nacht, rond 01.00 uur, een containerbrand bij het ABC-complex aan de Veenlustpassage. Woensdagochtend 12 april kreeg de politie rond 08.00 uur een melding van een opnieuw een autobrand aan de Ketelstraat.

Onderzoek gestart

De politie gaat uit van brandstichting en doet onderzoek naar de verschillende autobranden en de containerbrand. In dat onderzoek wordt ook bekeken of er een mogelijk verband is tussen de branden en zal er forensisch onderzoek plaatsvinden bij en rondom de auto’s waar de brand is ontstaan.

De politie is de komende tijd zichtbaar in de wijk aanwezig, ook om in gesprek te gaan met buurtbewoners. Ook wordt er extra gesurveilleerd.

Camerabeelden gezocht

De politie is daarnaast dringend op zoek naar camerabeelden waar mogelijk iets van de branden of een eventuele verdachte of verdachten te zien is. Heeft u een deurbelcamera of dashcam waar mogelijk iets op te zien is of andere informatie die voor ons onderzoek belangrijk kan zijn, neem dan contact met ons op via 0900-8844 of politie.nl.

Zie je een verdachte situatie? Bijvoorbeeld een verdachte persoon die zich ’s nachts in de buurt van auto’s ophoudt, bel dan altijd 112. Dan kunnen we daar snel op reageren.