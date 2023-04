GroenLinks zet vraagtekens bij 9 miljoen aan Shine Medical

VEENDAM – GroenLinks vraagt zich af of de fabriek voor medische isotopen die het Amerikaanse bedrijf Shine Medical in de gemeente Veendam wil gaan bouwen er ooit echt komt. Van begin af aan blijken er veel hobbels op de weg te zijn. Toch heeft de provincie hier veel gemeenschapsgeld ingestoken om het bedrijf hier te krijgen, maar is die 9 miljoen wel goed besteed?

Uit de pers blijkt dat het bedrijf nog geen grond heeft gekocht, maar dat het slechts een optie heeft genomen op een terrein van 16 ha. Het bestemmingsplan is niet aangepast en ook de vergunningsaanvragen zijn nog niet verstuurd. Nog erger is dat Shine nu wel wil gaan produceren, maar dat ze gaan uitwijken naar een andere plaats. Mooi is dat de konijnen en reeën op dit stuk grond nog de ruimte krijgen, maar of dit nou de bedoeling was van de miljoenensubsidie en lening?

Daarom stelt Statenlid Nadja Siersema namens GroenLinks schriftelijke vragen. ‘Belangrijkste is te achterhalen wat de voorwaarden zijn voor de subsidie. Het lijkt mij logisch dat hierin staat dat het bedrijf zich moet vestigen, ook met de productie, in Veendam. Klopt mijn gedachten hierover? En zo ja, wat gaat de provincie dan doen om het gemeenschapsgeld terug te krijgen of ervoor te zorgen dat het bedrijf er nu wel komt?’

Ingezonden door GroenLinks