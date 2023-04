Ontdek de eetbare natuur met In Het Wilde Weg

REGIO – De natuur heeft ons een overvloed aan plantaardig voedsel te bieden. Overal om ons heen staan heerlijke en gezonde planten, bomen, bessen en paddenstoelen. De kunst is om ze te leren (her)kennen en ze te onderscheiden van giftige planten. Duik samen met Tim en Leah van In Het Wilde Weg een jaar lang in de wereld van de eetbare wilde planten en ontdek de kracht en rijkdom van de natuur. Op 14 mei start de inspirerende jaaropleiding eetbare wilde planten. Tijdens deze jaaropleiding leer je de eetbare wilde planten in jouw dagelijkse menu toe te passen. Verder onderzoeken wij wat het eten uit de natuur voor onze gezondheid kan betekenen. Er wordt veel aandacht besteed aan het respect voor de natuur en aan wilde planten in je eigen tuin.

De opleiding bestaat uit praktijkdagen en theorielessen. Deze vinden plaats op diverse locaties in Noord Nederland waaronder in het Hunzedal, het gebied rondom het Zuidlaardermeer en Muntendam. Zo leer je de planten herkennen op diverse grondsoorten. De maandelijkse theorieles vindt plaats op een locatie in Drenthe. Het is ook mogelijk om deze online te volgen zodat de opleiding voor iedereen uit Nederland toegankelijk is. Natuurkok Tim geeft les in vuur maken en koken met eetbare planten op het kampvuur. Daarnaast maken we diverse bereidingen met planten zoals een zalf van sparrenhars, een tinctuur en een olie, azijn of zout met wilde planten. Tijdens de theorielessen verdiep je je plantenkennis en leer je veel verschillende toepassingen van planten.

Zevenbladolie

Pluk een bosje jong zevenblad. Zorg ervoor dat de blaadjes goed droog zijn. Snijd de blaadjes fijn en doe ze in een schoon potje. Overgiet ze met olijfolie tot ze ongeveer één centimeter onder de olie staan. Draai de deksel op het potje en laat vijf tot zeven dagen staan. Schud elke dag even, zodat de olie goed mengt met het zevenblad en de smaken goed vrij komen. Zeef door een schone kaasdoek of theedoek en vang de olie op. Schenk het in een flesje. Gebruik de olie voor salades, om stokbrood in te dopen of over de pasta. Heb je na het maken van deze olie de smaak te pakken, geef je dan op voor de jaaropleiding! Voor meer informatie over onder andere cursusdata en prijzen kijk op www.inhetwildeweg.

