VALTHERMOND – Vrijdagavond 21 april 2023 zal Concertboerderij d’Rentmeester een klein beetje trillen op haar grondvesten, want één van de grootste eigentijdse Nederlandse gitaristen komt naar

Valthermond. Met een grote mix van vette Rock, Soul, Pop, zompige Boogie en stampende Rhythm & Blues!



Gitarist Ruben Hoeke kun je plaatsen in het rijtje muzikanten die de Neder-blues en Rock naar een hoger niveau hebben getild. Sinds zijn eerste optreden in 1992 tourt hij onafgebroken door Nederland, speelde op festivals in Denemarken, Duitsland, België, Estland, USA, Ierland, Luxemburg en Curaçao, bracht een tiental albums in diverse stijlen uit en betrad het podium met talloze nationale- en internationale topmuzikanten.



Diverse media omschrijven Ruben als een ‘stergitarist van wereldklasse’ en ‘een van de grootste eigentijdse Nederlandse gitaristen’. Sinds 2004 koerst hij met zijn Ruben Hoeke Band zijn eigen weg.



Naast het fulltime muzikantschap geeft Ruben gitaarworkshops en clinics, organiseert hij sessies en festivals, levert hij naast zijn naast zijn eigen columns dikwijls bijdragen aan bladen als Music Maker, De Gitarist en Gitaar Plus en wordt hij ingezet als sessiemuzikant. Daarnaast componeert hij muziek in uiteenlopende genres en deed (radio) interviews met o.a. Slash, BB King, Johnny Winter, Jools Holland, Randy Newman, Buddy Guy, John Mayall, Sam Brown en Walter Trout.



Door de jaren heen speelde Ruben met tientallen nationale- en internationale muzikanten en in bands als Skelter, JURA, Kenneth Harder, Roberto Jacketti & the Scooters en Thé Lau & Band.

Ruben Hoeke – Guitar | Eric Hoeke – Drums | Mike Kamp – Bass | Lucas Pruim – Vocals

Het belooft een geweldige, sfeervolle en muzikale avond te worden!



Extra oproep: “Geef een gitaar aan een kind”

Ruben Hoeke is niet alleen een gitarist van wereldformaat, maar ook nog eens een bijzonder aardige vent! Zeer sympathiek, grappig en aanspreekbaar, en bovendien zeer begaan met de minder bedeelden in onze maatschappij: Met zijn actie “Geef een gitaar aan een kind” zamelde hij al tientallen gitaren in bij mensen die er wel eentje konden missen. Hij gaf deze gitaren vervolgens weg aan kinderen die het door omstandigheden wat lastiger hebben en die door het gitaarspelen vaak weer helemaal opfleurden! Hoe mooi is dat? Dit inspirerende gebaar willen we graag nog eens onder de aandacht brengen en we willen

de lezers van onze nieuwsbrief vragen of ze misschien zélf nog een gitaar hebben die in een hoekje staat te verstoffen, of wellicht iemand kennen die dat misschien heeft. Wij zouden het geweldig vinden wanneer we nog een aantal gitaren kunnen inzamelen voor dit goede doel, die we dan die avond aan Ruben kunnen overhandigen. Dus mocht je nog een gitaar en/of toebehoren in een stoffig hoekje hebben staan of wil je juist je favoriete gitaar weggeven om een kind superblij te maken, neem het vooral mee! Wie wil doneren, kan contact opnemen via www.stichtingmuziekvoorkids.nl of neem je gitaar die je wil doneren mee op 21 april naar d’Rentmeester.



Zorg dat je d’R bij bent!

Vrijdag 21 april 2023 | 20:00 uur

Bar open vanaf 19:15

