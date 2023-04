Verdachte aangehouden na brandstichting in Veendam

VEENDAM – De politie heeft een verdachte aangehouden in het onderzoek naar een brandstichting in Veendam. De aangehouden verdachte is een 35-jarige man uit Veendam.

De politie verdenkt de man van het in brand steken van een container in Veendam, in de vroege ochtend van woensdag 12 april op de Veenlustpassage. Onderzoek moet uitwijzen of de man betrokken is bij andere brandstichtingen in Veendam. De politie blijft de komende dagen dan ook extra zichtbaar aanwezig in de wijken. Ook wordt er extra gesurveilleerd. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. De aangehouden verdachte wordt op dit moment verhoord.

Camerabeelden

De politie blijft op zoek naar camerabeelden waar mogelijk iets van de branden of een eventuele verdachte op te zien is. Heeft u een deurbelcamera of dashcam waar mogelijk iets op te zien is of andere informatie die voor het onderzoek belangrijk kan zijn, neem dan contact met op via 0900-8844 of politie.nl.

Ziet u een verdachte situatie? Bijvoorbeeld een verdachte persoon die zich ’s nachts in de buurt van auto’s ophoudt, bel dan altijd 112. Dan kunnen agenten daar snel op reageren.

Bron: Politie Groningen