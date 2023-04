Verdachte van koperdiefstal op heterdaad aangehouden

OLDAMBT – De politie heeft, in samenwerking met Acantus en gemeente Oldambt, een verdachte van koperdiefstal aangehouden.



In de gemeente Oldambt was sprake van een groot aantal inbraken in voornamelijk leegstaande woningen en panden. In bijna 20 leegstaande woningen van woningcoöperatie Acantus is onder andere koper gestolen. Hierdoor ontstond er veel schade. Nieuwe huurders moesten langer op hun woning wachten.



Vorige week heeft de politie, in samenwerking met Acantus, particulieren en de gemeente Oldambt, een 51-jarige man uit Winschoten op heterdaad in een leegstaande woning aangehouden. Tijdens de aanhouding had de verdachte het koper en een kniptang nog in zijn handen. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau te Winschoten. Acantus heeft aangifte gedaan.