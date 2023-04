Activiteiten in Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Het Groninger Landschap organiseert de maand APRIL leuke activiteiten, kijk ook op de website van Het Groninger Landschap voor tijden, prijzen en aanmelden en nog meer leuks!

22 april: Streekmarkt op landgoed Ewswum. Het hele jaar door verschillende prachtige streekproductenmarkten op Landgoed Ewsum, georganiseerd door de Stichting Streekproductenmarkt Ewsum (SSME) in samenwerking met Werkpro Ewsum.

Van 10.00 uur tot 16.00 uur. Geniet ook van de historische groentetuin en fruitmuur! In het Koetshuis staat het team van Werkpro klaar in de theeschenkerij.

22 april: Vogels kijken in het Reitdiepgebied. Fiets je mee? Door de vogelrijke gebieden Koningslaagte, Harssensbosch, Paddepoel en ook nemen we een hoekje Hekkum mee. Onderweg kijken we uit naar vogels die onder gunstige omstandigheden in grote aantallen te zien zullen zijn.

Start om 13.00 uur vanaf Bezoekerscentrum Reitdiep, de tocht is ongeveer 10km. Deelname is gratis.

23 april: Luisteren naar vogelgeluiden. Voor de echte early birds! Onder leiding van een gids gaan we gedurende ongeveer 2 uren een wandeling maken door de “nieuwe” natuur, waarbij de overgang van water naar land de aandacht krijgt en we zullen zien welke variatie aan vogels en andere levende wezens daar voorkomen.

Start om 06.00 uur! vanaf Bezoekerscentrum Koetshuis bij de Ennemaborg te Midwolda. Deelname is gratis, trek wel goede stevige schoenen aan en vergeet je verrekijker niet.

23 april: Voorjaarswandeling Coendersborg. Het kan in april nog guur en koud zijn, maar ook al heel aangenaam als het zonnetje een beetje schijnt. We zullen letten op de ontluikende bomen en planten. Mogelijk horen we ook de vogels die in het bos gaan nestelen. De gidsen kennen het gebied goed en delen graag hun en uw kennis over flora, fauna en de wetenswaardigheden van het gebied met u. Na afloop staat er een kopje koffie/thee voor u klaar!

Start om 13.30 uur vanaf de Coendersborg. Denk aan passend schoeisel in het bos, het kan drassig zijn.

23 april: Wandeling rondom polder Breebaart. Deze wandeling gaat door de polder Breebaart naar de zeedijk, waarbij een stuk over de zeedijk wordt gelopen langs de Punt van Reide en de bunkers bij Fiemel terug naar de Bezoekerscentrum Dollard. Onderweg vertelt de gids graag over het rijke verleden van het Reiderland, het ontstaan van de Dollard en later polder Breebaart en de betekenis van dit gebied voor diverse vogelsoorten.

Start om 14.00 uur vanaf Bezoekerscentrum Dollard. Aanmelden is verplicht en deelname is gratis. Denk om goede schoenen en vergeet de verrekijker niet.

25 april: Lezing: Kluizenarijen bij Klooster Yesse. Dr. Andrew Irving, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, zal op dinsdagavond 25 april in Haren de eerstvolgende Kloosterlezing van Yesse uitspreken. Irving gaat in op de bijzondere inmenging van de Paus bij de restauratie van een kluizenarij, die in de middeleeuwen langs het Harense deel van de Hereweg lag. De Kloosterlezing, jaarlijks georganiseerd door het Bezoekerscentrum Klooster Yesse, vindt plaats in het kerkgebouw aan de Bamshorn 4 in Haren en begint om 20.00 uur. Aanmelden is noodzakelijk.

26 april: Lente- doemiddag voor de jeugd van 6 t/m 12 jaar. Knutselen! Omdat het voorjaar is gaan we verschillende knutselwerkjes maken. Kom gezellig langs in het bezoekerscentrum Ennemaborg en ga maken wat je leuk lijkt. We gaan mooie lentwerkjes maken en hebben een gezellige middag samen.

Start om 14.00 uur in het Koetshuis van de Ennemaborg te Midwolda. Deelname is gratis, aanmelden is noodzakelijk.

www.groningerlandschap.nl

Ingezonden