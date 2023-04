Afrit 36 van A7 naar Martini Ziekenhuis afgesloten

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 14 april, 08.00 uur door John Havinga

ENKELE BUIEN VANDAAG | VOLGENDE WEEK VERBETERINGEN

Vandaag krijgen we te maken met zon en buien waarbij het dus tussen de buien door best redelijk weer wordt. Daarnaast wordt het vanmiddag rond 13 graden, bij een matige wind die van het zuiden naar het noordoosten draait.

Morgen wordt het bewolkt en we krijgen te maken met wat regen en het is dan ook meteen een stuk koeler met temperaturen rond 10 graden, bij een matige en bij vlagen vrij krachtige wind uit het noorden. Op zondag hebben we af en toe buien of buitjes, geregeld ook zon en een matige wind uit het noordoosten tot noorden. Het wordt dan rond 12 graden.

Vanaf volgende week komen er verbeteringen en wordt het zonniger en warmer per dag 1 of 2 graden winst. Dus de 15 graden zal na maandag snel in beeld komen.