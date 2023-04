E-OS in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank inzake de biomassa-installaties in Oldambt

WINSCHOTEN, FINSTERWOLDE – E-OS gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank inzake de biomassa-installaties in Oldambt.

Op 18 januari j.l. is er een uitspraak gedaan in de bodemprocedure over de biomassa-installaties in Oldambt. De rechtbank oordeelde dat de gemeente het contract met E-OS voor de biomassa-installaties in Winschoten en Finsterwolde terecht ontbonden had.

Na plaatsing van de biomassa-installaties kwamen de eerste klachten van omwonenden. Uit meerdere metingen waarvan de eerste in het najaar van 2019, bleek dat de uitstoot van diverse stoffen te hoog was en dat eigenaar E-OS niet kon voldoen aan het contract met de gemeente Oldambt. Daarom besloot Oldambt het contract op te zeggen.

Rechtszaken over de installaties

De eigenaar was het daar niet mee eens en startte een gerechtelijke procedure. In mei 2022 deed de rechtbank al een tussentijdse uitspraak over de biomassa-installatie Finsterwolde. Toen concludeerde de rechtbank dat de partijen moesten wachten op de bodemprocedure en dat de installatie ook daar niet aan mocht.

Naast de gemeente waren ook het meetbedrijf CSC, dat bij alle metingen aanwezig was, en de Omgevingsdienst Groningen betrokken. Op basis van hun expertise waren zij ook van mening dat de installaties niet aan de normen voldeden. Op 18 januari volgde de uitspraak in de bodemprocedure. De rechtbank heeft alle vorderingen van E-OS afgewezen. E-OS moest ook de proceskosten van in totaal ruim 14.000 euro betalen.

Gisteren kwam het bericht dat E-OS hoger beroep heeft ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank van 18 januari 2023. Dit betekent dat de procedure nog niet is afgerond. Net als bij de behandeling van de bodemprocedure is de verwachting dat het ook nu weer geruime tijd gaat duren voordat het hoger beroep inhoudelijk behandeld wordt. (Bron: Gemeente Oldambt)