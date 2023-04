Foto-expositie ‘Verval in de industrie’ in Roswinkel

ROSWINKEL – Van 30 april tot 1 augustus is de expositie met als thema ‘Verval in de industrie’ van de fotografen Wil Westerweel en Sophie Mellema te bewonderen in Galerie Sophie in Roswinkel. De expositie toont foto’s van leegstaande kastelen, landhuizen, kloosters, ziekenhuizen en het voormalige fabrieksterrein ‘de Roombeek’ in Enschede. De feestelijke opening van de expositie vindt plaats op 30 april om 14.00 uur. In kunst geïnteresseerde bezoekers zijn van harte welkom om de werken te komen bekijken in de expositieruimte aan de Boetseweg 25 in Roswinkel. De galerie is in de weekenden geopend van 14.00 tot 16.00 uur.



Over de galerie

Galerie Sophie is een expositieruimte in het Drentse Roswinkel. Van 30 april tot 1 november zijn er exposities met wisselende thema’s. Er is ruimte voor groepsexposities en solo exposities van professionele kunstenaars. Drijvende kracht achter de galerie is kunstenaar Sophie Mellema-Manschot.

Over Sophie Mellema-Manschot

Sophie Mellema-Manschot studeerde in 1965/1966 aan de Akademie van Minerva in Groningen (verwant aan de mode) en van 1986 tot 1991 aan de AKI in Enschede. Technieken: fotogrammen, oliepastels, gemengde technieken en grafiek, met als voornaamste onderwerp de industrie.

