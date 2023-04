DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Tussen 6 en 13 april is aan de Deichstraße in Meppen een muur beschadigd. Dit is met een onbekend voertuig gebeurd. De politie verzoekt getuigen zich te melden.

In de nacht van woensdag op donderdag is met geweld aan de Schwefinger Straße in Meppen een etalageruit ingeslagen. De dader ging er met een bladblazer en een kettingzaag van het merk Stihl vandoor.

Diezelfde nacht zijn uit een tuinhuisje aan de Uferstraße in Meppen twee buitenboordmotoren gestolen. De schade bedraagt 5.000 euro. Uit een serre en een garage aan de Große Straße in Meppen zijn die nacht voor meerdere duizenden euro’s spullen gestolen. Het gaat om gereedschap, machines, drie crossmotoren en een e-bike.

Haren

Gistermiddag botste om 13.10 uur een 64 jarige automobiliste tegen een boom langs de Tengestraße. Zij reed vervolgens verder en kwam op de Dorfstraße tot stilstand. Zij bleek onder invloed van alcohol te verkeren. Een blaastest wees 1.6 promille aan. De schade bedraagt 15.300 euro. Het rijbewijs van de vrouw is ingenomen.

Möhlenwarf

Gisteravond is een supermarkt aan de Alten Bahnhofstraße overvallen. Twee mannen kwamen rond negen uur de zaak binnen. Toen zij door een medewerkster werden aangesproken trok een van hen een vuurwapen uit zijn broekband en bedreigde daarmee de beide medewerksters en een klant. De andere man bedreigde de vrouwen met een schroevendraaier. De vrouwen werden naar het kantoor gedirigeerd, waar ze werden gevorderd geld af te geven. Daarna gingen de daders er vandoor. De vrouwen bleven fysiek ongedeerd.

De man met het vuurwapen was 1.80 m lang met een slank postuur. Zijn leeftijd wordt halfweg de 30 geschat. Hij had donkere ogen, een getinte huidskleur en een verzorgde baard. De man droeg een bril, een zwart petje, een lichtbruine korte jas, een zwarte spijkerbroek en donkere schoenen. Dader twee was 1.60 -1.65 m, had eveneens een slank postuur en dezelfde leeftijd. Hij had een opvallende brede neus en een getinte huidskleur. Hijd roeg een zwart petje, een zwarte dikke jas, zwarte schoenen en een donkere broek. Tijdens de overval stond voor de winkel een donkere (mogelijk groene) nieuw model Mercedes geparkeerd. Hiervan waren de parkeerlichten ingeschakeld. De buit bestaat uit een bedrag van vier cijfers.