Openingsoptocht en TT City Run als start van het TT Festival

ASSEN – Zaterdag 17 juni vindt om 14.00 uur op de TT Kermis het startschot van het TT Festival plaats. Daarna vertrekt een grote openingsoptocht van het Veemarktplein naar het centrum van Assen. In de Torenlaan ontmoeten de openingsoptocht en de TT City Run elkaar. Een mooie samenwerking op de eerste dag van het TT Festival.

Openingsoptocht

In de openingsoptocht lopen en rijden tal van acts mee. Zo laten acrobaten van Jeugdcircus Bombari hun kunsten zien aan het publiek, rijden er bijzondere voertuigen mee, deelt de crew van het TT Festival een attentie uit en kun je kijken naar de Steamroadsters, een act van het Abacus Theater. Ook muziek ontbreekt niet in de openingsoptocht.

Kinderen zelf meedoen

Kinderen mogen meelopen in de optocht. Via de website van het TT Festival worden kinderen gevraagd om in hun allermooiste outfit mee te lopen. Alle helden, heldinnen, prinsen en prinsessen, Disney figuren of motorcoureurs in spé ontvangen een kortingskaartje voor de TT Kermis.

Route

De openingsoptocht start om 14.00 uur op het Veemarktplein en vertrekt daar vanaf de achterkant van het kermisterrein via de Kloekhorststraat, Groningerstraat, Oudestraat, Oude Molenstraat, Koopmansplein, Weiersloop en de Kerkstraat richting de Torenlaan waar de optocht over de finish van de TT City Run gaat.

TT City Run

De TT City Run is een initiatief van de voormalige organisaties Asser Stadsloop en TT Run. Op 17 juni start de TT City Run om 14.00 uur met de Plateau Kids Run vanaf de Hoofdlaan voor een route van 1 kilometer. Vanaf 15.00 uur starten de reguliere 5, 10, 15 kilometer en de Ultraware Business Run op het TT Circuit. Rond 14.45, tussen de finish van de Kids Run en de finish van de volwassenen, zal de openingsoptocht de Torenlaan passeren. Tussen 14.00 -17.00 uur is zowel in de Torenlaan als op de Brink veel te beleven voor de toeschouwers. De deelnemers worden verwelkomd met muziek, theater en gezelligheid.

Jan Gerbrand Krol, directeur Stichting TT Week Assen: ‘We komen uit een periode waarin weinig mogelijk was. Twee jaar pandemie en één jaar waarin het festival in zeer korte tijd op poten moest worden gezet. Dit jaar hadden we gelukkig weer ruimte om een aanvullend programma te organiseren. We zijn heel blij met de samenwerking met de TT City Run. Een prachtig evenement dat van toegevoegde waarde is voor de week van de TT. Binnenstadorganisatie Vaart in Assen en Ondernemersfonds Assen dragen bij aan de organisatie van de openingsoptocht. Met deze twee evenementen kunnen we de Assenaren en de regio samen trakteren op een mooie opening van het TT Festival.’

Meer programma

Naast de openingsoptocht en de TT City Run, worden er tijdens het TT Festival nog meer activiteiten georganiseerd. Zo is er 9 dagen lang kermis. Maandag 19 juni en dinsdag 20 juni zal de Gouverneurstuin weer omgedoopt worden tot ‘TT Theatertuin’. Met dit keer improvisatietheater, waarbij de bezoeker onderdeel wordt van het theaterstuk. Op dinsdag 20 juni is er ’s middags een prikkelarme middag op de kermis en wordt er een speciale middag georganiseerd voor mindervalide bezoekers. Zaterdag 24 juni vindt van 12.00 tot 16.00 uur het TT KidsFestival plaats. En natuurlijk zijn er de TT Nachten van donderdag 22 juni t/m zaterdag 24 juni met tientallen liveoptredens, een merchandisemarkt, bungee jump, silent disco en veel ronkende motoren. Zondag 25 juni wordt het festival afgesloten met de afterparty op de Markt.

Ingezonden door TT Festival

Foto’s: Fred-van-Bergeijk