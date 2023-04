Secret Forest Festival, dance-, hardstyle-en partyfestival in betoverende omgeving

STADSKANAAL – Evenementen met vele tienduizenden bezoekers zijn geen uitzondering in de Nederlandse party-, dance- en hardstylescene. Secret Forest in recreatiegebied het Pagedal in Stadskanaal is met maximaal zevenduizend gasten van zeer bescheiden omvang. Het is wel een pareltje dankzij de betoverende omgeving en de ijzersterke line-up van internationale allure met onder meer Headhunterz, Nicky Romero, Kraantje Pappie, Partyraiser, Act of Rage en Sickmode.

Met dit programma zou organisator Jeroen van Broekhoven elders gemakkelijk een veelvoud aan bezoekers trekken. In Stadskanaal mogen er maximaal zevenduizend in en de gemeente heeft er nooit onduidelijkheid over laten bestaan dat verruiming deze bovengrens en de eendaagse opzet van dit festival op deze locatie onbespreekbaar zijn. Gezien het verloop van de voorverkoop verwacht de organisator dat Secret Forest zeker een maand voor aanvang uitverkocht zal zijn. “Misschien is Secret Forest wel te groot voor Stadskanaal”, zegt organisator Jeroen van Broekhoven.

Natuurlijke entourage

Heeft Van Broekhoven – eigenaar van FOX Stadskanaal en samen met Remko van der Klis van Free Your Mind organisator van events met tienduizenden bezoekers door heel Nederland – dan plannen om in de toekomst misschien toch op zoek te gaan naar een festivallocatie met meer potentie elders in Nederland? “Nee”, zegt hij vastberaden. “Onze roots liggen hier, in de FOX. Ik kom hier vandaan en we wonen in de regio. Secret Forest zit in mijn hart, dat hoort in deze regio. Bovendien is de sfeer echt uniek. Nergens elders vind je een feest van deze orde in de bossen. De natuurlijke entourage is geweldig.”

Nieuwe podia

Secret Forest draait om sfeer, om zevenduizend mensen die een fantastisch feest beleven. “De afgelopen vijf edities klonk er nauwelijks een wanklank. Wel kregen we wat commentaar op de dixies, daarom zijn er dit jaar voor het eerst gespoelde toiletten”, zegt Van Broekhoven.

Om de look and feel van Secret Forest een extra boost te geven, investeert de organisator dit jaar ook in zes compleet nieuwe podia. “De main stage wordt een groot kasteel”, licht hij alvast een tipje van de sluier op. Door de sprookjesachtig verlichte bossen lopen de bezoekers van podium naar podium, zes in totaal. Op de mainstage staan de grote namen als Nicky Romero, Kraantje Pappie, Ronnie Flex, Sick Individuals en uitsmijter Headhunterz. De BKJN Stage biedt ruimte aan uptempo van onder meer Partyraiser, Dimitri K en Major Conspiracy. Liefhebbers van hardere stijlen komen aan hun trekken op de Connected Stage met onder meer Act of Rage, Rejecta en Sickmode. Party is het bij de Flügel Free Stage, met onder meer Jannes, Charly Lownoise, Mental Theo en Esperando’s. Op Remember The Bridge klinkt house en hardhouse zoals bekend van de gelijknamige legendarische discotheek in Meppen, onder meer Thera, Silvio Aquila en Da Pauli. Tenslotte is er de Silent Disco, dansen met headphone. Hier heeft het publiek keuze uit de Urban van onder meer DJ Amit en Léaux of de techno van Fabro, DJ Astro en NVSR.

Het Secret Forest Festival vindt plaats op zaterdag 8 juli van 14.30 tot 1.00 uur in recreatiegebied Het Pagedal in Stadskanaal.

Voor meer informatie kijk op secretforestfestival.nl.

