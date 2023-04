Motel Westcoast. Van ‘One of these nights’ naar ‘The American Dream’

WINSCHOTEN – Een nieuwe naam in de theaterwereld is het zeker niet. Voor de achtste keer trekken de dames en heren van Motel Westcoast door het land om hun betoverende muziek te delen met een publiek dat massaal naar de zalen komt en met volle teugen geniet van dit bijzondere gezelschap.

Dat wil echter niet zeggen dat er niets veranderd is in al die jaren. Syb van der Ploeg, die in 2007 met dit procject begon legt uit : “Julian Thomas had al na de vorige tour aangegeven dat hij helemaal wilde stoppen met live optredens en zich uitsluitend wilde gaan toeleggen op het schrijven van muziek en het ontwikkelen van nieuwe dingen in de studio. Dat moesten wij wel even verwerken maar uiteindelijk ook gewoon accepteren. Wij zijn Julian enorm dankbaar voor zijn inzet, zijn muzikaliteit en de professionaliteit waar wij jarenlang van hebben mogen genieten.”

Het zoeken daarna was niet zozeer gericht op een goeie vervanger als wel een andere invulling van Motel Westcoast.

“Met Dilana Smith had ik al in het programma ‘Storytellers’ gewerkt en dat was me uitstekend bevallen”, gaat Syb verder. “Zij heeft jarenlang aan de Westcoast gewoond en gewerkt en daar veel ervaring opgedaan met deze muziek. Daarnaast is het ‘plaatje’ nu ook wat meer in evenwicht met 2 dames en 2 heren als vocalisten.



Dilana Smith, geboren en getogen in Zuid-Afrika, heeft al het één en ander meegemaakt in haar leven. “Toen ik 15 was ben ik van huis weggelopen om te ontsnappen aan de mishandelingen van mijn moeder. Ik ben toen de muziek ingegaan en heb daar mijn grote passie gevonden. In de 90’er jaren kwam ik voor het eerst een keer in Nederland terecht. Toen mijn kind geboren was wilde ik niet meer in de States wonen en heb ik mij hier permanent gevestigd.”

Natuurlijk vergde het enige gewenning en aanpassing van zowel Dilana als de andere zangers om weer een hecht team te vormen. Brenda Bee, Edward Reekers en Syb van der Ploeg zingen al jaren met elkaar en Dilana moest wel even haar plekje vinden. “Ik ben toch ‘The new kid in town’, om het zo maar te zeggen. En ik ben gewend om altijd als enige vocalist op het podium te staan dus ik moest wel een beetje uit mijn comfort zone stappen. Maar gelukkig mag ik een aantal van mijn favoriete nummers zingen, zoals ‘Landslide’ van Fleetwood Mac, en ik weet zeker dat, als we eenmaal in de flow zitten, onze show gaat uitgroeien tot een groot succes en dat het voor ons allemaal een mooie en leerzame reis zal worden.”

En het aantrekken van Dilana Smith als special guest was niet de enige verandering die plaatsvond. “Voor het eerst in de geschiedenis van Motel Westcoast is de hele eerste set gewijd aan één act, namelijk The Eagles”, legt Syb uit. “We hebben natuurlijk al vaak stukken van die band gespeeld maar dan meestal in de vorm van een medley. Nu kun je het rijke repertoire van één van de meest tot de verbeelding sprekende bands van de Westcoast meer uitdiepen en dus meer eer aan doen. En we hebben volgens mij daarin een aantal verrassende keuzes gemaakt. In de tweede set volgt dan een soort ‘best of Motel Westcoast’ met als extra toevoeging een aantal stukken die we nog niet eerder hebben gespeeld.”

Zoals alle gezelschappen heeft ook Motel Westcoast een tijdlang niet kunnen optreden vanwege Corona. Maar nu het eenmaal weer kan is het in de zaal voelbaar dat iedereen heel blij is om weer naar het theater te kunnen. “En wij zijn natuurlijk ook blij dat we ons vak weer kunnen uitoefenen”, zegt Syb enthousiast. “Dit is toch wat wij het liefste doen en we hebben gemerkt dat, toen we niet konden spelen, de stilte dieper en groter was dan alleen het ontbreken van geluid.” En dat geluid is in dit geval de meerstemmigheid van de Westcoastmuziek die ervoor zorgt dat inmiddels al meer dan 200.000 theaterbezoekers hebben kunnen meebeleven hoe de musici en zangers hun eigen American Dream met volle overgave en veel speelplezier waarmaken.

Motel Westcoast komt op zaterdag 13 mei naar Cultuurhuis De Klinker.

Meer informatie & tickets: indeklinker.nl/motelwestcoast

