Nieuwe baan Oostwold Airport zorgt voor positief luchtvaartnieuws

OOSTWOLD – Vrijdag is op feestelijke wijze de nieuwe start- en landingsbaan op Oostwold Airport in gebruik genomen. Dat gebeurde nadat verschillende sprekers opvallend vaak memoreerden hoe fijn het was dat er eindelijk weer eens positief nieuws in de luchtvaartsector te melden was.



Wethouder Wünker van de gemeente Oldambt benadrukte het grote belang van een klein regionaal vliegveld. Niet alleen economisch gezien maar zeker ook vanwege de tweejaarlijkse airshow. Veel mensen in Nederland kennen Oostwold en de regio vanwege een bezoek aan dit evenement. Hij hoopte dat er mogelijk volgend jaar weer mogelijkheden zijn om de Oostwold Airshow weer te kunnen organiseren. Namens de gemeente bood hij alvast alle medewerking aan om zo’n groot evenement in de huidige tijd mogelijk te maken.



Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol van de provincie Groningen kreeg de lachers op zijn hand met de opmerking dat het enige vliegveld van zijn provincie toch maar mooi voor positief nieuws zorgde. In tegenstelling tot dat ‘andere vliegveld’ waarin de naam Groningen voorkomt. “Dat zorgt alleen voor hoofdpijn”. Hij sprak zijn verwondering uit over het feit dat de directie van Oostwold Airport nog nooit op de stoep van de provincie had gestaan. “Jullie redden het zonder overheidssteun door een gedegen zakelijke aanpak. Zo kan het dus ook!” aldus de gedeputeerde.



Namens aannemer Strukton kreeg Tom een paar prachtige reuzenposters voor in de kantine aangeboden. Daarop is de nieuwe asfaltstrip van 800 meter lang en 20 meter breed te zien. Een start en landingsbaan volgens eigenaar Tom van der Meulen om trots op te zijn. “Ook voor ons is het natuurlijk best wel spannend hoe de baanverharding uitpakt, maar nu is het vooral het gevoel van trots dat overheerst. Dat wij op Oostwold als particulier vliegveld over zo’n geweldige baan kunnen beschikken is natuurlijk geweldig. Maar ook noodzakelijk. Tijdens de wintermaanden was Oostwold voor vliegtuigen vanwege de baanconditie vaak minder, of slecht bereikbaar. Dat verhaal is nu historie geworden. Oostwold Airport draagt nu echt het hele jaar bij aan de infrastructuur van Oost-Groningen. Gerealiseerd met particulier geld, waar gebeurt dat nog!”



Namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) sprak mevrouw Van Giezen de aanwezigen toe. Zij is afdelingshoofd Luchtruim en Luchthavens en ook zij was blij met eindelijk weer positief luchtvaartnieuws. “Naast grote luchthavens met allerlei problemen en negatieve ontwikkelingen zoals b.v Schiphol is het fijn dat ik me ook mag bezighouden met regionale vliegvelden. Het is belangrijk dat ook zij in beeld zijn. Voor de economie in de regio maar vooral ook vanwege het positieve gevoel dat ze aan een regio kunnen bijdragen. Ik wil dan ook zeggen: hou dit vol want het is belangrijk om deze vliegvelden erbij te hebben.”



De openingshandeling werd daarna op het platform verricht door mevrouw Van Giezen en de heer Rijzebol. Met het geven van het duidelijke commando ‘Start demo’, via een mobilofoon, werd de baan in gebruik genomen. Hierna speelde de tachtigjarige Noorduyn AT-16-ND Harvard van Vliegbedrijf Van der Meulen een glanzende hoofdrol. Met een prachtige Hollandse lucht als decor zorgde dit historische vliegtuig voor een fraaie demovlucht. Ook de inwoners van Oostwold zelf werden niet vergeten en waren allemaal uitgenodigd om van heel dichtbij de nieuwe baan te bekijken en er zelfs overheen te wandelen. Daar werd gretig gebruik van gemaakt. Het maakte in ieder geval duidelijk dat vliegveld en dorp onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Ingezonden



Bij de foto: ‘Start demo!’ De nieuwe baan op Oostwold Airport wordt in gebruik gesteld door mevrouw Van Giezen van het ministerie (met portofoon) en gedeputeerde de heer Rijzebol (rechts). Tweede van links eigenaar Tom van der Meulen van het gelijknamige vliegbedrijf.

(Sjoerd Looijenga – Oostwold Airport Media)