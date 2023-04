Roegbainder wandeltocht lokt 300 deelnemers

PEKELA – Wat de organisatie van de 2e Roegbainder wandeltocht in en door de gemeente Pekela ook had verwacht; zeker niet dat in totaal maar liefst 300 liefhebbers zich zouden laten inschrijven.

In Oude en Nieuwe Pekela werd het vandaag langs de wegen een gezellige toestand. Op de routes van 5, 10, 15 en 25 kilometer, overal wandelaars die fris en vrolijk liepen van bezienswaardigheid naar verzorgingspost.

Halverwege de week vóór de tocht benaderde het aantal geregistreerde deelnemers de 200. Op de wandeldag zelf meldden zich bij de kantine van de organiserende korfbalclub WSS in Oude Pekela zich nog eens 100 liefhebbers aan. Nagenoeg iedereen toonde zich bij de finish enthousiast over de routes, de verzorging onderweg en de bezienswaardigheden die in de diverse routes waren opgenomen. Siep & Co met zijn voormalige strokartonmachines, een grote melkveehouderij, museum het Kapiteinshuis in Nieuwe Pekela, een schilderijen- en houtsnijwerkexpositie in het Pekelder Verloathuus en molen de Onrust in Oude Pekela.

Bij de finish ontving iedere deelnemer een ansichtkaart met foto’s van objecten waarlangs ze waren gelopen. Vanwege het succes en de groeiende populariteit van de wandelsport wil de organisatie in april 2024 een 3e Roegbaindertocht organiseren.

Ingezonden door Tammo Tillema

Foto’s: Fred Stötefalk en Henk Drenth