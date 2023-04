Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 16 april, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

DE KOU VOORBIJ | LANGZAAM OOK MEER ZON

De bewolking zal ook vandaag een vrij belangrijke rol spelen, maar zo af en toe komt de zon er goed doorheen. Een enkele bui is vanmiddag ook nog wel mogelijk, maar de meeste plaatsen blijven droog en met maxima rond 13 graden is het een stuk zachter dan gistermiddag. Voor wat betreft de wind: die is zwak tot matig uit het noorden met windkracht 2 tot 3, en vanmiddag soms windkracht 4.

Morgen is de wind matig uit het noordoosten met windkracht 3 tot 4. Het wordt ietsje warmer met ’s middags 14 á 15 graden. Er zijn ook meer opklaringen, maar door de grotere stapelwolken is er overdag ook kans op een bui.

Na morgen is de weg vrij voor een hogedrukgebied boven Noorwegen en Zweden. Dat geeft vanaf dinsdag een matige noordoosten- tot oostenwind en vrij veel zon, met soms een paar bewolkte momenten. Tot vrijdag zal de maximumtemperatuur ongeveer 16 graden zijn en de minima ongeveer 4 graden, dus ’s ochtends zal het nog fris zijn. Maar vrijdag en volgend weekend lijkt de temperatuur dan toch een sprong te gaan maken richting de 20 graden. Dus die kou van gisteren is voorbij en per dag kan de lente deze week wat beter op gang komen.